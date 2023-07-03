Венгрия просит ЕС продлить исключения из санкций против нефтепродуктов из РФ

Власти Венгрии обратятся в Евросоюз с просьбой продлить на один год исключение из санкций против России, которое позволяет нефтеперерабатывающей компании Slovnaft, входящей в состав венгерской энергетической группы MOL, экспортировать в Чехию нефтепродукты, произведенные из российского сырья.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам Сийярто, MOL нужен еще один год, чтобы завершить инвестиции на словацком нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft, которые бы позволили дальнейший переход на нероссийскую нефть.

"Чтобы реализовать эти инвестиции, нужен еще один год, поэтому мы просим ЕС продлить на один год исключение из санкций, которое позволяет MOL и компании Slovnaft, входящей в состав группы, экспортировать в Чехию продукты, переработанные из российской нефти", – сказал венгерский министр.

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MOL владеет нефтеперерабатывающими заводами в Венгрии и Словакии, которые получают сырье из южного ответвления нефтепровода "Дружба".

Словакия получает почти всю сырую нефть из России через нефтепровод "Дружба", но планирует сократить эту долю в этом году.

В декабре 2022 года Словакия добилась освобождения от санкций Европейского Союза в отношении российской нефти, что позволило ей продолжить экспорт нефтепродуктов.

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Как известно, в октябре 2022 года Совет ЕС принял решение о запрете морской транспортировки российских нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года в третьи страны, а также связанное с этим предоставление технической помощи, брокерских услуг или финансирования или финансовой помощи.

А с 5 декабря вступило в силу решение Европейского Союза об установлении предельной цены на нефть и нефтепродукты и масла, происходящие из России или экспортируемые из нее, на уровне 60 долларов за баррель.