США продолжают настаивать на "гибридном трибунале" по преступлению агрессии

Соединенные Штаты продолжают поддерживать идею "гибридного трибунала" по преступлению агрессии против России.

Об этом в понедельник заявил на пресс-конференции в Гааге помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Соединенные Штаты поддерживают международный трибунал, который основывается на украинском законодательстве, но включает концепции международного права", – сказал помощник генпрокурора США.

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Он добавил, США "с нетерпением ждут сотрудничества с нашими коллегами в Украине, нашими партнерами в ЕС и всеми другими субъектами, чтобы гарантировать, что у нас есть надлежащий форум для обеспечения правосудия и ответственности".

Напомним, этой весной СМИ сообщали, что в Брюсселе и странах G7 склоняются к тому, что наиболее реалистичной перспективой привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины будет "гибридный трибунал", который соединил бы национальную юрисдикцию Украины и процесс на основе международного права с судьями из разных стран.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал создать полноценный международный трибунал по совершенному Россией преступлению агрессии и раскритиковал так называемый "гибридный" трибунал.

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"Только одна институция способна отреагировать на преступление агрессии – это трибунал. Трибунал, а не что-то гибридное, что позволит формально "закрыть вопрос", – заявил Зеленский.