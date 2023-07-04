В трех областях – угроза вражеских беспилотников
Вторник, 4 июля 2023, 02:40
Воздушные силы ВСУ ночью 4 июля предупредили о вероятности применения российскими оккупантами ударных БпЛА в Киевской, Черниговской и Сумской областях.
Источник: ВС ВСУ в Telegram, карта тревог
Детали: По состоянию на 02:40 воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях, а также на Запорожье и Донетчине.
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Напомним: Ночью 4 июля воздушники также предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения в Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.