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В трех областях – угроза вражеских беспилотников

"Украинская правда"Вторник, 4 июля 2023, 02:40
В трех областях – угроза вражеских беспилотников
ИРАНСКИЙ ДРОН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Воздушные силы ВСУ ночью 4 июля предупредили о вероятности применения российскими оккупантами ударных БпЛА в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Источник: ВС ВСУ в Telegram, карта тревог

Детали: По состоянию на 02:40 воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях, а также на Запорожье и Донетчине.

Напомним: Ночью 4 июля воздушники также предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения в Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.

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Темы: беспилотникиРосcия
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