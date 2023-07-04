Под Бахмутом сожгли три вражеских "Града"

В районе Бахмута Донецкой области силами ССО и артиллерии были уничтожены 3 российские реактивные системы залпового огня калибра 122 мм "Град".

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Операторы одного из подразделений Сил специальных операций в ходе специальной разведки обнаружили местонахождение трех единиц БМ-21 "Град" в тылу врага.

Бойцы оперативно передали координаты собратьям из Сил обороны.

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Дословно: "Вся техника и личный состав были уничтожены "смачными" попаданиями нашей артиллерии".