Под Бахмутом сожгли три вражеских "Града"
Вторник, 4 июля 2023, 08:39
В районе Бахмута Донецкой области силами ССО и артиллерии были уничтожены 3 российские реактивные системы залпового огня калибра 122 мм "Град".
Источник: пресс-служба ССО
Детали: Операторы одного из подразделений Сил специальных операций в ходе специальной разведки обнаружили местонахождение трех единиц БМ-21 "Град" в тылу врага.
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Бойцы оперативно передали координаты собратьям из Сил обороны.
Дословно: "Вся техника и личный состав были уничтожены "смачными" попаданиями нашей артиллерии".
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