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Под Бахмутом сожгли три вражеских "Града"

Валентина РоманенкоВторник, 4 июля 2023, 08:39
Под Бахмутом сожгли три вражеских Града
скриншот

В районе Бахмута Донецкой области силами ССО и артиллерии были уничтожены 3 российские реактивные системы залпового огня калибра 122 мм "Град".

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Операторы одного из подразделений Сил специальных операций в ходе специальной разведки обнаружили местонахождение трех единиц БМ-21 "Град" в тылу врага.

Бойцы оперативно передали координаты собратьям из Сил обороны.

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Дословно: "Вся техника и личный состав были уничтожены "смачными" попаданиями нашей артиллерии".

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Темы: ССОБахмут
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