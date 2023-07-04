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Болгария уже формирует новый пакет помощи для Украины – министр

"Европейская правда"Вторник, 4 июля 2023, 10:58

Болгария уже начала готовить следующий пакет военной помощи для Украины, хотя временные рамки его предоставления еще неизвестны.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью "Главкому" сказал новый министр обороны Болгарии Тодор Тагарев.

На вопрос о следующем пакете помощи министр сказал, что он, скорее всего, уже начал формироваться. "То есть, процесс пошел. Сама же передача, конечно, займет определенное время. При этом мы будем руководствоваться приоритетами украинской стороны и передавать ей в первую очередь то, что для нее на этом этапе является самым необходимым. Здесь нужна гибкость с нашей стороны и мы, в принципе, готовы к этому", – отметил Тагарев.

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Он добавил, что не может сообщить детали.

"Как я говорил, этот пакет помощи является конфиденциальным. Могу лишь сказать, что его основу составляют боеприпасы, но есть и военная техника", – отметил министр обороны.

Тодор Тагарев также напомнил, что теперь Болгария может предоставлять Украине военно-техническую помощь без повторного рассмотрения парламента и это уже упростило и ускорило процедуру.

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В интервью он рассказал также, как Болгария может присоединиться к плану ЕС по наращиванию военной помощи для Украины.

Напомним, на прошлой неделе Болгария одобрила новый пакет военной помощи Украине, детали которого не раскрывают.

Еще в ноябре 2022 года парламент Болгарии поддержал резолюцию о поставках Украине военной и технической помощи. Неофициально бывшее проевропейское правительство Кирилла Петкова, как утверждается, предоставило Киеву боеприпасов и оружия на более миллиарда долларов.

Новое проевропейское правительство Болгарии ранее подтвердило, что поддерживает военную помощь Украине.

Темы: БолгарияУкраина
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