На Камчатке разбился очередной российский истребитель МиГ-31
Вторник, 4 июля 2023, 16:38
В Камчатском крае России на Дальнем Востоке разбился истребитель МиГ-31.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"
Детали: В Минобороны РФ заявили, что самолет выполнял учебный полет и был без боекомплекта.
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Выжил ли экипаж, неизвестно.
Предыстория:
- В апреле 2023 года в Мурманской области России также разбился военный самолет МиГ-31.
2 декабря 2022 года истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае Российской Федерации во время учебного полета.
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