На Камчатке разбился очередной российский истребитель МиГ-31

В Камчатском крае России на Дальнем Востоке разбился истребитель МиГ-31.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: В Минобороны РФ заявили, что самолет выполнял учебный полет и был без боекомплекта.

Выжил ли экипаж, неизвестно.

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