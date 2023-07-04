Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Камчатке разбился очередной российский истребитель МиГ-31

"Украинская правда"Вторник, 4 июля 2023, 16:38
На Камчатке разбился очередной российский истребитель МиГ-31
Фото иллюстративное

В Камчатском крае России на Дальнем Востоке разбился истребитель МиГ-31. 

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: В Минобороны РФ заявили, что самолет выполнял учебный полет и был без боекомплекта.

Реклама:

Выжил ли экипаж, неизвестно.

Предыстория:

  • В апреле 2023 года в Мурманской области России также разбился военный самолет МиГ-31.
    2 декабря 2022 года истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае Российской Федерации во время учебного полета.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: авиаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
авиа
В Кремле заявили, что никого не допустят к расследованию смерти Пригожина
Россия отказала Бразилии в участии в расследовании падения самолета Пригожина
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: