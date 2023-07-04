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На Камчатке разбился очередной российский истребитель МиГ-31

"Украинская правда"Вторник, 4 июля 2023, 16:38
На Камчатке разбился очередной российский истребитель МиГ-31
Фото иллюстративное

В Камчатском крае России на Дальнем Востоке разбился истребитель МиГ-31. 

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: В Минобороны РФ заявили, что самолет выполнял учебный полет и был без боекомплекта.

Выжил ли экипаж, неизвестно.

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Предыстория:

  • В апреле 2023 года в Мурманской области России также разбился военный самолет МиГ-31.
    2 декабря 2022 года истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае Российской Федерации во время учебного полета.

Темы: авиаРосcия
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