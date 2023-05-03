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Минобороны показало оккупантам, как хранит HIMARS: Ни одной вы так и не уничтожили

Татьяна ЛозовенкоСреда, 3 мая 2023, 14:51
Минобороны показало оккупантам, как хранит HIMARS: Ни одной вы так и не уничтожили
Скрин из видео Минобороны

Минобороны Украины показало, как хранит американские реактивные системы залпового огня HIMARS, а также сообщило, что до сих пор не было уничтожено ни одной установки.

Источник: Министерство обороны Украины в Twitter

Обращение опубликовано на российском 

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Дословно: "Русский солдат, меня зовут капитан HIMARS, и я держу свое слово. Я не бью по казармам тех секторов, откуда я получаю координаты бронетехники и складов боеприпасов.

Тебе продолжают врать, что HIMARS практически не осталось. Посмотри, в каких условиях мы их храним. Это военные объекты, построенные еще в Советском Союзе. Им не страшны даже ядерные удары. Вначале войны не было уничтожено ни одной системы HIMARS.

Русский солдат, продолжай присылать мне координаты целей и тогда смерть не обрушится на тебя с неба".

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Темы: МинобороныHIMARSоружиевойна
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