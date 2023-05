Минобороны показало оккупантам, как хранит HIMARS: Ни одной вы так и не уничтожили

Минобороны Украины показало, как хранит американские реактивные системы залпового огня HIMARS, а также сообщило, что до сих пор не было уничтожено ни одной установки.

Источник: Министерство обороны Украины в Twitter

Обращение опубликовано на российском

Дословно: "Русский солдат, меня зовут капитан HIMARS, и я держу свое слово. Я не бью по казармам тех секторов, откуда я получаю координаты бронетехники и складов боеприпасов.

Тебе продолжают врать, что HIMARS практически не осталось. Посмотри, в каких условиях мы их храним. Это военные объекты, построенные еще в Советском Союзе. Им не страшны даже ядерные удары. Вначале войны не было уничтожено ни одной системы HIMARS.

Русский солдат, продолжай присылать мне координаты целей и тогда смерть не обрушится на тебя с неба".

A friendly reminder from Captain HIMARS...

To whom it may concern.



P.S. There hasn't been a single HIMARS system destroyed so far. Want to know why? pic.twitter.com/5hPz9Xu35d