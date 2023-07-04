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Начальник ТЦК Краматорского района подделывал документы для выезда мужчин – ГБР

Елена РощинаВторник, 4 июля 2023, 18:29
Начальник ТЦК Краматорского района подделывал документы для выезда мужчин – ГБР
Начальника ТЦК в Краматорском районе уличили в подделке документов, фото ГБР

Начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Краматорского района и двух его подчиненных будут судить за изготовление фиктивных документов для выезда военнообязанных граждан за границу.

Источник: Государственное бюро расследований (ГБР)

Детали: По данным следствия, фигуранты организовали схему по выдаче фиктивных временных удостоверений военнообязанным и справок военно-врачебной комиссии, в которых отмечалось, что лицо непригодно к военной службе.

Начальник одного из районных территориальных центров комплектования самостоятельно подыскивал "клиентов", желающих выехать за пределы Украины. Цена "услуги" составляла 2-3 тысячи долларов США, отмечает ГБР.

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Пятерых его "клиентов" пограничники остановили на пунктах пропуска при попытке использовать поддельные документы для выезда из Украины в Черновицкой и Закарпатской областях.

Начальник ТЦК обвиняется в создании организованной группы и организации незаконной переправки лиц через государственную границу, и в организации служебного подлога (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Две работницы ТЦК обвиняются в содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу и в служебном подлоге, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

ВИДЕО ДНЯ

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении них, обвинительные акты направлены в суд.

Им грозит лишение свободы на срок до 9 лет.

Темы: ТЦКДонецкая областьмобилизациявзятка
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