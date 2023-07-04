Зеленский об ударе по Первомайскому: Россия хочет стать образцом по уничтожению жизни

Россия будет отвечать за удар по Первомайскому на Харьковщине, как и за другие преступления, а оккупанты будут привлечены к ответственности значительно раньше, чем нацистские преступники.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Российские террористы хотят стать образцовыми в том, как они уничтожают жизнь. Мы же станем образцовыми в том, как жизнь защищаем и как потом жизнь отвечает - справедливо и неизбежно - на каждый нанесенный удар каждому террористу".

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Детали: Президент напомнил, в результате удара по городу были повреждены восемь обычных многоэтажек, более 40 человек получили ранения, из них 12 - дети, двое - младенцы, им меньше года. По состоянию на это время спасатели вместе с полицейскими еще проводят обход поврежденных домов. Всем, кто был ранен этим ракетным ударом, будет оказана вся необходимая помощь.

"И за этот удар враг будет отвечать, как и за все остальные их удары", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, нацисты пытались скрыться от правосудия довольно долго. Но многих из них нашли и до сих пор привлекают к ответственности. Рашистов поймаем значительно быстрее", - уверен президент.

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Он также анонсировал совещание с министром внутренних дел и главоб Службы безопасности как по новым вызовам нашей безопасности, так и по общей ситуации. "Было сегодня совещание также и с разведкой. Знаем, как ставить террористов на место", - отметил Зеленский.

Что предшествовало: В городе Первомайский Харьковской области 4 июля прогремел взрыв, после которого произошел пожар, были повреждены автомобили и жилые дома. По данным генпрокурора Андрея Костина, удар по центру города российские захватчики нанесли ракетой "Искандер" (по Воздушных сил, "Искандер" К). Количество пострадавших в результате ракетного удара по Первомайскому на Харьковщине, по данным властей, возросло до 43 человек.