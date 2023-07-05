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Шольц похвалил украинское контрнаступление

"Украинская правда"Среда, 5 июля 2023, 01:29
Шольц похвалил украинское контрнаступление
ОЛАФ ШОЛЬЦ. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинские войска действуют очень четко и организованно в боях с российскими оккупантами.

Источник: Шольц во время брифинга с премьер-министром Румынии Марчелем Чолаку в Берлине, которого цитирует "DW"

Детали: Немецкий канцлер заявил, что "никогда не ожидал, что все может измениться изо дня в день". Шольц добавил, что украинские Силы обороны планировали операции "очень целенаправленно".

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Кроме того, Шольц в очередной раз заявил, что пока идет война, Украина не сможет вступить в НАТО, поскольку критерии членства включают "отсутствие открытых пограничных конфликтов".

Канцлер отметил важность "большой практической поддержки Украины со стороны НАТО", которая "продолжится и дальше".

По словам Шольца, Германия создала условия для того, чтобы поддерживать Украину в течение длительного времени.

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"Многие страны смогут оказывать помощь в течение одного, двух, трех, а если понадобится, то и большего количества лет, потому что мы не знаем, как долго будет продолжаться военный конфликт", – добавил он.

Темы: ШольцГерманияконтрнаступлениеВооруженные силы
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