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Синегубов сообщил о состоянии пострадавших от обстрела в Первомайском

Елена РощинаСреда, 5 июля 2023, 09:17
Синегубов сообщил о состоянии пострадавших от обстрела в Первомайском
Удар по городу Первомайский, фото ГСЧС

По состоянию на утро 5 июля в больницах Харьковской области остаются 7 из 43 человек, которые пострадали при обстреле города Первомайский 4 июля. 

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

Детали: 4 июля в 13:37 в г. Первомайский армия РФ нанесла удар ракетой "Искандер", пострадали 43 человека, среди них – 12 детей. Повреждены 8 многоэтажных домов, горели автомобили. 

Пострадавший от удара по Первомайскому 4 июля
Пострадавший от удара по Первомайскому 4 июля
Фото ГСЧС

По состоянию на утро 5 июля в больницах области остаются 7 человек. 

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5 – в Первомайском, состояние средней тяжести, в основном – с осколочными ранениями. 

В Харьков госпитализирована женщина с ранением глаза, состояние среднее. 

Годовалый ребенок также находится в медучреждении, состояние – средней тяжести.

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Предыстория: 

  • В городе Первомайский Харьковской области 4 июля прогремел взрыв, после которого произошел пожар, были повреждены автомобили и жилые дома. 
  • По данным генпрокурора Андрея Костина, удар по центру города российские захватчики нанесли ракетой "Искандер" (по Воздушных сил, "Искандер" К). 
  • Количество пострадавших в результате ракетного удара по Первомайскому на Харьковщине, по данным властей, возросло до 43 человек.

Темы: Харьковская областьобстрелвойна
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