Синегубов сообщил о состоянии пострадавших от обстрела в Первомайском

По состоянию на утро 5 июля в больницах Харьковской области остаются 7 из 43 человек, которые пострадали при обстреле города Первомайский 4 июля.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

Детали: 4 июля в 13:37 в г. Первомайский армия РФ нанесла удар ракетой "Искандер", пострадали 43 человека, среди них – 12 детей. Повреждены 8 многоэтажных домов, горели автомобили.

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Пострадавший от удара по Первомайскому 4 июля Фото ГСЧС

По состоянию на утро 5 июля в больницах области остаются 7 человек.

5 – в Первомайском, состояние средней тяжести, в основном – с осколочными ранениями.

В Харьков госпитализирована женщина с ранением глаза, состояние среднее.

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Годовалый ребенок также находится в медучреждении, состояние – средней тяжести.

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