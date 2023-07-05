Синегубов сообщил о состоянии пострадавших от обстрела в Первомайском
Среда, 5 июля 2023, 09:17
По состоянию на утро 5 июля в больницах Харьковской области остаются 7 из 43 человек, которые пострадали при обстреле города Первомайский 4 июля.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов
Детали: 4 июля в 13:37 в г. Первомайский армия РФ нанесла удар ракетой "Искандер", пострадали 43 человека, среди них – 12 детей. Повреждены 8 многоэтажных домов, горели автомобили.
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По состоянию на утро 5 июля в больницах области остаются 7 человек.
5 – в Первомайском, состояние средней тяжести, в основном – с осколочными ранениями.
В Харьков госпитализирована женщина с ранением глаза, состояние среднее.
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Годовалый ребенок также находится в медучреждении, состояние – средней тяжести.
Предыстория:
- В городе Первомайский Харьковской области 4 июля прогремел взрыв, после которого произошел пожар, были повреждены автомобили и жилые дома.
- По данным генпрокурора Андрея Костина, удар по центру города российские захватчики нанесли ракетой "Искандер" (по Воздушных сил, "Искандер" К).
- Количество пострадавших в результате ракетного удара по Первомайскому на Харьковщине, по данным властей, возросло до 43 человек.