Зеленский провел расширенную Ставку: первый вопрос - защита АЭС

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховнокомандующего, на которой рассматривались три главных вопроса основных вызовов.

Источник: глава государства в Telegram

Прямая речь: "Сегодня Ставка расширена. Два часа - на обсуждение основных вызовов.

Первое - защита АЭС. Докладывали командующий ВВС Олещук, министр Клименко, председатель ГПСУ Дейнеко. Также заслушали директора "Энергоатома" Котина и директора ХАЭС Козюру.

Реклама:

Второе - ситуация на фронте. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Москалева и Наева. Главкому - распоряжение усиливать Север.

Третье - дальнейшее наращивание собственного производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонта техники западного образца. Доклады: командующий сил логистики Гуляк, Минстратегпром - Камышин, Мининфраструктуры - Кубраков, Минобороны - Резников".