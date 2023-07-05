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Зеленский провел расширенную Ставку: первый вопрос - защита АЭС

Валентина РоманенкоСреда, 5 июля 2023, 13:17
Зеленский провел расширенную Ставку: первый вопрос - защита АЭС
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховнокомандующего, на которой рассматривались три главных вопроса основных вызовов.

Источник: глава государства в Telegram

Прямая речь: "Сегодня Ставка расширена. Два часа - на обсуждение основных вызовов.

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Первое - защита АЭС. Докладывали командующий ВВС Олещук, министр Клименко, председатель ГПСУ Дейнеко. Также заслушали директора "Энергоатома" Котина и директора ХАЭС Козюру.

Второе - ситуация на фронте. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Москалева и Наева. Главкому - распоряжение усиливать Север.

Третье - дальнейшее наращивание собственного производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонта техники западного образца. Доклады: командующий сил логистики Гуляк, Минстратегпром - Камышин, Мининфраструктуры - Кубраков, Минобороны - Резников".

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Темы: ЗеленскийставкавойнаАЭС
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