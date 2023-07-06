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В столице Болгарии усилили меры безопасности в ожидании визита Зеленского

Четверг, 6 июля 2023, 11:29

В четверг, 6 июля, в столице Болгарии Софии усилили меры безопасности из-за ожидаемого приезда президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал bTV.

Визит Зеленского также подтвердил премьер-министр Болгарии Николай Денков.

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По словам болгарского премьера, украинский президент прилетит на правительственном самолете.

"В программе предусмотрено, что будет встреча двух президентов", – сказал он, отвечая на вопрос, ожидается ли встреча Зеленского с пророссийским президентом Болгарии Руменом Радевым.

В центре столицы усилены меры безопасности: вокруг правительственных зданий находится большое количество правоохранителей.

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bTV
 
bTV

Ранее информация о приезде Зеленского в Софию появилась в болгарских СМИ.

Накануне министр обороны Болгарии Тодор Тагарев подтвердил подготовку к визиту Зеленского и выразил сожаление из-за утечки информации.

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