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В столице Болгарии усилили меры безопасности в ожидании визита Зеленского

Четверг, 6 июля 2023, 11:29

В четверг, 6 июля, в столице Болгарии Софии усилили меры безопасности из-за ожидаемого приезда президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал bTV.

Визит Зеленского также подтвердил премьер-министр Болгарии Николай Денков.

По словам болгарского премьера, украинский президент прилетит на правительственном самолете.

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"В программе предусмотрено, что будет встреча двух президентов", – сказал он, отвечая на вопрос, ожидается ли встреча Зеленского с пророссийским президентом Болгарии Руменом Радевым.

В центре столицы усилены меры безопасности: вокруг правительственных зданий находится большое количество правоохранителей.

 
bTV
 
bTV

Ранее информация о приезде Зеленского в Софию появилась в болгарских СМИ.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне министр обороны Болгарии Тодор Тагарев подтвердил подготовку к визиту Зеленского и выразил сожаление из-за утечки информации.

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