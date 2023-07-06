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Президент Литвы наградил украинских чиновников: среди них Залужный

"Европейская правда"Четверг, 6 июля 2023, 12:28

Ко Дню государственности Литвы президент Гитанас Науседа наградил орденами и медалями около 80 литовских и иностранных граждан, среди которых есть и украинцы.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает LRT.

Среди награжденных высокопоставленных украинских политиков и военных – премьер-министр Денис Шмыгаль, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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Отмечается, что Денис Шмыгаль был награжден Командорским крестом Ордена Гедиминаса, Алексей Резников – Командорским крестом Ордена Рыцарского креста, тогда как Валерий Залужный – Офицерским крестом Ордена Рыцарского креста.

Сегодня, 6 июля, в Литве отмечается День государственности и День национального гимна.

Ранее президент Польши Анджей Дуда наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Белого Орла – высшей наградой страны.

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Перед этим орденом Почетного легиона Зеленского наградил президент Франции Эммануэль Макрон.

Темы: ЗалужныйЛитванаграды
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