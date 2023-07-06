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Представители МАГАТЭ на Запорожской АЭС как заложники – сотрудник станции

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 июля 2023, 16:51
Представители МАГАТЭ на Запорожской АЭС как заложники – сотрудник станции
ЗАЭС. фото Getty Images

Представители Международного агентства по атомной энергии находятся на ЗАЭС, но ограничены в доступе и получают информацию только от оккупантов.

Источник: сотрудник ЗАЭС в интервью "Суспільному" на условиях анонимности

Детали: По его словам, представители МАГАТЭ находятся на станции и раз в месяц ротируются, если нет затягивания ротации с точки зрения пропуска.

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Они заезжают через Васильевку, а россияне настаивают, что они не могут обеспечить там безопасность и отказывают в проезде.

Прямая речь: "Гросси (гендиректор МАГАТЭ -ред.) уже дважды приезжал и основная причина его приезда, по моему мнению, это то, что он просто должен одних людей забрать, а других привезти.

МАГАТЭ на станции - это те люди, которые могут транслировать информацию в мир о том, что происходит на станции. Меня или вас не будут слушать в ООН. А там должен звучать голос и это голос МАГАТЭ. На них невозможно влиять прямо и говорить, что им говорить.

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Другое дело - они на станции как заложники. У них ограничены доступ и маршруты передвижения. Информацию им предоставляет российская сторона и она же формирует мнения о положении вещей. Все свои планы они обсуждают с руководством станции, а на этих совещаниях присутствует ФСБ".

Темы: ЗАЭСМАГАТЭ
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