Для успеха контрнаступления Украине нужно вовремя получать оружие – Зеленский

Владимир Зеленский во время визита в Болгарию, фото ОП

Украине для успешного контрнаступления и дальнейшей деоккупации территорий важно вовремя получать необходимое вооружение и снаряды, и в интересах других государств – помогать Киеву остановить российскую агрессию, заявил в Болгарии президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Владимир Зеленский во время встречи с представителями болгарских политических кругов, общественности и СМИ, сообщает пресс-служба президента

Детали: Глава государства отметил, что за время оккупации украинских земель противник обустроил три линии обороны. Российская армия массово минирует захваченные территории, чтобы не допустить продвижения украинских войск, и для преодоления этих препятствий нужно немало специальной техники.

Прямая речь: "Мы имеем полностью заминированную территорию, а наши ребята должны идти вперед.

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Есть государства нейтральные. Есть государства, которые долго думают. Есть бюрократические процессы.

Мы стоим перед глобальным многогранным вызовом, потому что идем пешком, разминируя, а потом идет техника. Есть разница: идти пешком или ехать на технике".

Детали: По словам Зеленского, для продвижения вперед украинские Вооруженные силы Украины нуждаются в технике, снарядах и боеприпасах. И с прагматической точки зрения помогать украинской армии – в интересах других государств, потому что пока война идет в Украине, она не перейдет на территорию других стран.

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Зеленский заявил, что во время встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым они имели полное взаимопонимание в вопросах, касающихся энергетики и украинской "формулы мира", в то же время в вопросе оборонной помощи Украине их взгляды разнятся.

"Он считает, это эскалация – оказывать Украине помощь. А я считаю – нет, это защита", – сказал украинский лидер.

Он не согласен с утверждением коллеги о недопустимости уменьшения запасов оружия в армии Болгарии ради помощи Украине, ведь вооружения одного только болгарского войска не хватит, чтобы остановить Россию.

Прямая речь: "Я сказал откровенно: если Россия пойдет дальше – вашего оружия не хватит. Даже если его будет в пять раз больше, чем у вас есть сейчас. Нашего оружия также не хватало – нам помогали партнеры".

Детали: Зеленский акцентировал, что Россия унаследовала от всего Советского Союза большое количество вооружения: артиллерии, танков, снарядов. Украинские защитники существенно уменьшили российский военный потенциал, но очень дорогой ценой.

Поэтому многие европейские государства, в частности страны Балтии, Польша, предоставляют Украине свои запасы вооружения, поскольку понимают, что им этого оружия не хватит, чтобы самостоятельно отразить потенциальную агрессию России.

По мнению Зеленского, "если некоторые лидеры очень прагматичны, то хотя бы с этой точки зрения надо понять: пока украинцы воюют – помогай им, иначе есть вероятность, что война придет к тебе".

Этому предшествовало: В интервью CNN Владимир Зеленский заявил, что западные поставки оружия могли бы позволить начать контрнаступление "гораздо раньше", а теперь оно "замедлено" укрепленной российской обороной.