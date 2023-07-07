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Враг за сутки 77 раз обстрелял Херсонскую область: 10 раненых

Татьяна ЛозовенкоПятница, 7 июля 2023, 08:27

В результате российской агрессии на Херсонщине за сутки получили ранения 10 человек.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Детали: Противник совершил 77 обстрелов, выпустив 371 снаряд из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 37 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; дом культуры в селе Таврическое и заведение торговли в Херсоне.

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Из-за российской агрессии 10 человек получили ранения.

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Темы: Херсонская областьобстрелжертвы
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