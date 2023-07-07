Минобороны просит о "тишине" в Телеграмме: "После новостей с фронта враг сразу накрывает наших"

Заместитель министра обороны Анна Маляр обратилась к телеграмм-каналам, которые сообщают об оперативной ситуации на фронте, с призывом сохранять информационную тишину до сообщений официальных спикеров.

Источник: Маляр в Telegram

Прямая речь: "Обращаюсь по просьбе наших военных ко всем телеграмм каналам, которые информируют об оперативной ситуации на фронте.

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Не выкладывайте новости с фронта в онлайн режиме и день в день - наших накрывают сразу после этого. Ну такая специфика нашего врага".

Детали: Маляр отмечает, что распространять информацию можно только после обнародования ее официальными спикерами - Генштабjv, ОСУВ, Минобороны.

По ее словам, вся информация перед обнародованием согласовывается с подразделениями безопасности операций и непосредственно с командованием на местах.