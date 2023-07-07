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Спецоперация "Змеиный": ССО показали архивное видео с уникальными кадрами

Валентина РоманенкоПятница, 7 июля 2023, 21:49
Спецоперация Змеиный: ССО показали архивное видео с уникальными кадрами
скриншот

Силы спецопераций поделились архивным видео к годовщине операции на Змеином, когда сводная группа войск установила контроль над освобожденным островом.

Источник: видео, обнародованные пресс-службой ССО

Детали: Архивное видео 73 морского центра ССО Украины содержит кадры той спецоперации.

ССО также выложили интервью с ее участником. Водолаз-разведчик Сергей рассказал, как спецназовцы готовились к штурму и зачистке острова от врага, как задачи менялись в соответствии с обстановкой и как пошагово происходила высадка на Змеиный.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Ночью 7 июля 2022 года к острову Змеиный на подводных носителях подошли боевые пловцы 73 морского центра СпП им кошевого атамана Антина Головатого ССО Украины. С помощью специального оборудования они обследовали прибрежную зону на наличие противолодочных и противодесантных мин.
  • После установления прохода для лодок основной группы они подали сигнал для продолжения операции. Первыми на остров сошли инженеры, которые расчищали проход от минных заграждений и ловушек для остальной группы.
  • После выхода на плато острова группа приступила к выполнению задач: осмотру местности, фиксации и сбору данных о вражеской технике, вооружении и материально-технических средствах противника, завезенных им на Змеиный. Во время выполнения задачи сводная группа установила украинские флаги в разных частях острова.

Знать больше: Битва за Змеиный. Героическая история: как Украина потеряла и вернула важнейший остров. Реконструкция

Темы: ЗмеиныйССО
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