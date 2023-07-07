Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спецоперация "Змеиный": ССО показали архивное видео с уникальными кадрами

Валентина РоманенкоПятница, 7 июля 2023, 21:49
Спецоперация Змеиный: ССО показали архивное видео с уникальными кадрами
скриншот

Силы спецопераций поделились архивным видео к годовщине операции на Змеином, когда сводная группа войск установила контроль над освобожденным островом.

Источник: видео, обнародованные пресс-службой ССО

Детали: Архивное видео 73 морского центра ССО Украины содержит кадры той спецоперации.

Реклама:

ССО также выложили интервью с ее участником. Водолаз-разведчик Сергей рассказал, как спецназовцы готовились к штурму и зачистке острова от врага, как задачи менялись в соответствии с обстановкой и как пошагово происходила высадка на Змеиный.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Ночью 7 июля 2022 года к острову Змеиный на подводных носителях подошли боевые пловцы 73 морского центра СпП им кошевого атамана Антина Головатого ССО Украины. С помощью специального оборудования они обследовали прибрежную зону на наличие противолодочных и противодесантных мин.
  • После установления прохода для лодок основной группы они подали сигнал для продолжения операции. Первыми на остров сошли инженеры, которые расчищали проход от минных заграждений и ловушек для остальной группы.
  • После выхода на плато острова группа приступила к выполнению задач: осмотру местности, фиксации и сбору данных о вражеской технике, вооружении и материально-технических средствах противника, завезенных им на Змеиный. Во время выполнения задачи сводная группа установила украинские флаги в разных частях острова.

Знать больше: Битва за Змеиный. Героическая история: как Украина потеряла и вернула важнейший остров. Реконструкция

Темы: ЗмеиныйССО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Змеиный
На острове Змеиный установили пограничный знак вместо уничтоженного оккупантами
Оккупанты авиацией атаковали Змеиный
Россияне утром сбросили фугасную бомбу на Змеиный – ОК "Юг"
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: