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Украина и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в сфере стратегических отраслей промышленности

"Украинская правда"Суббота, 8 июля 2023, 01:59
Украина и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в сфере стратегических отраслей промышленности
Зеленский и Эрдоган. Фото: ОПУ

Во время встречи Владимира Зеленского с Реджепом Эрдоганом Украина и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в сфере стратегических отраслей промышленности.

Источник: пресс-служба Офиса президента Украины

Дословно: "Документ направлен на содействие сотрудничеству в стратегических отраслях промышленности и технологий между компаниями Украины и Турецкой Республики, а также на поддержку внедрения существующих и начало новых проектов в этих сферах.

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Среди направлений сотрудничества – развитие мощностей и возможностей производства автономных транспортных средств, в частности беспилотных летательных аппаратов; наращивание производства различных типов БпЛА; исследования и разработки в области автономных систем, космоса и в других технологических секторах стратегических отраслей промышленности двух стран; другое техническое сотрудничество, необходимое для развития стратегических отраслей промышленности".

Детали: Отмечается, что меморандум подписали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир.

Напомним: Президент Турции Реджеп Эрдоган во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина заслуживает быть членом НАТО.

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Темы: УкраинаТурция
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