WSJ проанализировал, почему контрнаступление Украины "идет так медленно"

Российские военные имели месяцы, чтобы окопаться и обустроить оборону, в том числе и бункеры, поэтому контрнаступление Украины идет медленно, объяснила американская газета Wall Street Journal.

Источник: BBC со ссылкой на WSJ

Детали: Журналисты попытались ответить на вопрос, который звучит ежедневно как в Украине, так и на Западе – почему контрнаступление идет так медленно.

Реклама:

Авторы напомнили, что в прошлом году Украина, благодаря умелым маневрам, сумела добиться преимущества над российской армией, несмотря на нехватку людей, вооружения и достаточной поддержки с воздуха.

Умелое командование, хорошее знание местности и эффективное использование дронов и цифровых технологий позволили украинским военным дать отпор гораздо более многочисленной и изначально лучше оснащенной армии, которая на их фоне выглядела неуклюжей и погрязшей в бюрократических проволочках.

Издание пишет, якобы "всему этому пришел конец".

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "Сейчас Украина пытается выбить с позиций окопавшегося на ее территории врага, что считается одной из сложнейших военных операций. Российские военные потратили месяцы на строительство оборонительных сооружений, в том числе бункеров, противотанковых ловушек и минных полей.

Для российских сил, которые ранее в этом году пытались захватить больше украинских территорий, наступление не увенчалось успехом, однако удерживать оборонительные позиции будет легче, пишет WSJ со ссылкой на Майкла О’Хэнлона, специалиста в области безопасности Брукингского института в Вашингтоне".

Больше деталей: По словам СМИ, украинские солдаты рассказали, что российские военные в Запорожской области "построили километры зигзагообразных, соединенных между собой траншей, некоторые из которых укреплены бетоном или покрыты ветками и землей, чтобы их было трудно обнаружить с помощью дронов".

Также поля сильно заминированы, а как минимум в двух случаях, по словам украинских военных, тела их убитых товарищей также были заминированы.

Украинский военный объясняет изданию: чтобы взять эти позиции, район нужно сначала накрыть артиллерийским огнем, а затем продвигаться вперед с помощью бронетехники, чтобы задействовать пехоту. Однако нехватка танков и другой бронетехники затрудняет реализацию этой стратегии.

Дословно: "Наступление на окопавшиеся силы оккупантов было тяжелым испытанием даже для самых мощных армий мира. Союзникам, высадившимся на побережье Нормандии во время Второй мировой войны, потребовалось более двух месяцев, чтобы прорвать немецкие укрепления и продвинуться вглубь страны.

В 1991 году прежде чем сухопутные силы коалиции продвинулись в ходе операции "Буря в пустыне", США в течение пяти недель вели воздушную кампанию, чтобы ослабить позиции иракских военных".

Напомним: Президент Владимир Зеленский обнародовал видеоролик к 500 дням полномасштабной войны, в котором главы украинских силовых ведомств и военные командиры говорят: "Идем вперед".