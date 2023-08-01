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Силовики ликвидировали масштабную схему печати липовых паспортов и водительских прав

Валентина РоманенкоВторник, 1 августа 2023, 14:08
Силовики ликвидировали масштабную схему печати липовых паспортов и водительских прав
фото Нацпола

Правоохранители ликвидировали масштабную схему изготовления и сбыта поддельных документов, которые выдают подразделения МВД.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram, Нацполиция, СБУ, Винницкая областная прокуратура

Прямая речь Клименко: "Подпольный цех по масштабному изготовлению поддельных документов ликвидировали в Виннице.

Водительское удостоверение, техпаспорта, вид на жительство и паспорта гражданина Украины - такие документы можно было заказать у злоумышленников по цене от 8000 до 14000 гривен. За неделю дельцы на липовых документах зарабатывали до 2 млн гривен.

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Внутренняя безопасность Нацполиции сработала оперативно: задержали всех 9-ух участников преступной группы. Фигуранты - гражданские, только один из них ранее работал в милиции".

Детали: Правоохранители проверяют, есть ли среди заказчиков граждане России и Беларуси.

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Дельцы орудовали на территории пяти областей, а именно: Винницкой, Одесской, Львовской, Донецкой и Харьковской.

Правоохранители установили, что преступный "бизнес" организовал 37-летний житель Одесской области. К своей незаконной деятельности он привлек сообщников, среди которых - бывший сотрудник милиции, между которыми распределил обязанности по работе с клиентами, изготовление поддельной продукции и ее распространение.

Для "раскрутки бизнеса" фигуранты даже создали сайт со ссылкой на мессенджер "Telegram", через который и принимали заказы. Среди фальшивок, которые можно было приобрести у дельцов - водительское удостоверение и свидетельства о регистрации транспортных средств, вид на жительство, свидетельства об окончании автошколы, паспорт гражданина Украины.

После изготовления поддельных документов дельцы отправляли их в регионы своим сообщникам, которые уже напрямую осуществляли адресные почтовые отправления заказчикам. Как правило, в одном отправлении они пересылали не менее ста "пакетов" поддельных документов.

В ходе спецоперации 29 июля правоохранители одновременно провели у фигурантов 35 санкционированных обысков в пяти областях Украины.

 

Во время мероприятий изъяли большое количество уже изготовленных документов и заготовок для будущих заказов, печати с признаками подделки государственных и частных учреждений, в том числе и одного из сервисных центров МВД, почти 90 000 долларов США и технику, на которой изготавливали фальшивки.

Девять фигурантов задержаны, им объявлено о подозрении.

Сейчас судом уже избраны задержанным меры пресечения, а именно организатору преступной схемы - содержание под стражей без права внесения залога, двум его сообщникам - домашний арест, а другим участникам незаконных сделок - содержание под стражей с правом внесения залога

Досудебное расследование продолжается для установления других лиц, которые могут быть причастны к деятельности группы.

Темы: МВДполицияВинницкая область
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