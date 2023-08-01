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Экзамен по вождению теперь можно сдавать неограниченное количество раз - МВД

Ирина БалачукВторник, 1 августа 2023, 14:58
Экзамен по вождению теперь можно сдавать неограниченное количество раз - МВД
Инфографика из Facebook ГСЦ МВД

В Украине отменили ограничения по количеству попыток сдачи практических экзаменов по вождению для получения водительского удостоверения.

Источник: МВД в Telegram

Дословно МВД: "Вы часто спрашивали "когда?" И вот наконец-то! Отменено ограничение по количеству попыток сдачи практических экзаменов для получения водительского удостоверения".

Детали: Сообщается, что в течение года после завершения обучения в автошколе и получения свидетельства о теоретической подготовке кандидат имеет:

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  • неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена.
  • неограниченное количество попыток в течение двух лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки для сдачи практического экзамена.

Интервал между сдачей теоретического или практического экзаменов (в случае неуспешной сдачи) составляет не менее 10 календарных дней.

Результат успешно сданного теоретического экзамена будет действительным в течение 1 года, а практического − 2 года.

В Главном сервисном центре МВД на комментарии к этой новости ответили, что снятие ограничений касается и тех, кто уже сдавал практический экзамен по вождению, но имел неуспешную попытку или 2 попытки (ранее было всего 3 попытки для сдачи экзамена).

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Скриншот с facebook ГСЦ

Также в МВД отметили, что обновили экзаменационный лист практического экзамена, в котором четко определены типичные ошибки и критерии для оценки способностей кандидата на право получения водительского удостоверения.

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Темы: МВДтранспортреформы
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