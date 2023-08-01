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Іспит з водіння тепер можна здавати необмежену кількість разів – МВС

Ірина БалачукВівторок, 1 серпня 2023, 14:58
Іспит з водіння тепер можна здавати необмежену кількість разів – МВС
Інфографіка з Facebook ГСЦ МВС

В Україні скасували обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів з водіння для отримання водійського посвідчення.

Джерело: МВС у Telegram

Дослівно МВС: "Ви часто запитували "коли?" І от нарешті! Скасовано обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення".

Деталі: Повідомляється, що упродовж року після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат має:

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  • необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту.
  • необмежену кількість спроб упродовж двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту.

Інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів (у разі неуспішного складання) становить не менше ніж 10 календарних днів.

Результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж 1 року, а практичного – два роки.

У Головному сервісному центрі МВС на коментарі до цієї новини відповіли, що зняття обмежень стосується і тих, хто вже задавав практичний іспит з водіння, але мав неуспішну спробу чи 2 спроби (загалом раніше було лише 3 спроби для здачі іспиту).

 
скриншот з Facebook ГСЦ

Також в МВС наголосили, що оновили екзаменаційний лист практичного іспиту, у якому чітко визначено типові помилки та критерії для оцінювання здібностей кандидата на право отримання водійського посвідчення.

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Теми: МВСтранспортреформи
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