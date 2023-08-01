Шуфрич и Кальченко возглавляют наиболее закрытые парламентские комитеты – ЧЕСТНО

Комитеты Верховной Рады по регламенту и свободе слова оказались наиболее закрытыми по результатам работы в первом полугодии 2023 года.

Источники: антирейтинг прозрачности комитетов Верховной Рады Украины за первое полугодие 2023 года, составленный движением ЧЕСНО

Детали: Наиболее закрытыми оказались комитеты регламента и свободы слова, возглавляемые соответственно Нестором Шуфричем и Сергеем Кальченко, на второй позиции – бюджетный комитет во главе с Роксоланой Подласой, а третью позицию разделяют комитеты внешней политики (глава – Александр Мережко) и евроинтеграции (глава – Иванна Климпуш-Цинцадзе).

Фото: ЧЕСНО

По сравнению с результатами прошлого года, в топе лидеров прозрачности произошли изменения. Наиболее открытые – комитет по гуманитарной политике, который возглавляет Никита Потураев и комитет здоровья нации под руководством Михаила Радуцкого, которые учли рекомендации ЧЕСТНО и существенно улучшили свои показатели.

На втором месте – комитете по правам человека, который возглавляет Дмитрий Лубинец, на третьем – комитет по вопросам энергетики (председатель – Андрей Герус), к которому отнесен комитет государственной власти, потому что информирование об их деятельности происходит избирательно.

В мониторинге ЧЕСТНО не учитывалось Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны, а также Комитет правоохранительной деятельности, из-за специфики их работы и непубличности в условиях военного положения.

Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко отметил, что Рада заседает значительно реже, и поэтому нагрузка на комитеты, которые готовят к рассмотрению законопроекты, возросла. Он объяснил, почему при одинаковых условиях в комитетах разный уровень открытости.

Все дело, по его словам, в том, что в секретариатах комитетов разный взгляд на коммуникации – кто больше сконцентрирован на организации работы комитета, кто понимает важность коммуникаций, а кто, к сожалению, меньше уделяет внимания данному вопросу.

Корниенко добавил, что в большинстве комитетов, имеющих хорошие показатели, есть поддержка со стороны доноров, позволяющих привлечь внешние ресурсы для повышения прозрачности в работе комитета, и призвал западных партнеров продолжать такие проекты.

Предыстория: Ранее ЧЕСНО фиксировало нередкие случаи, когда на сайтах комитетов сообщения о событиях публикуют задним числом. Это происходит, в частности, на сайте Комитета по организации госвласти и местного самоуправления, который возглавляет председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.