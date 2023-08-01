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По Украине в четвертый раз за день распространялась воздушная тревога

Александр ШумилинВторник, 1 августа 2023, 19:44
По Украине в четвертый раз за день распространялась воздушная тревога
Скриншот с карты тревог

В большинстве областей Украины в четвертый раз за 1 августа объявляли воздушную тревогу.

Источник: сообщение Воздушных сил Украины

Детали: Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в центральных и восточных регионах.

В частности, тревогу объявляли везде, кроме западных областей и Одесской области. Она длилась около 30 минут. 

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Предыстория:

  • В 15:30 на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за опасности применения врагом аэробаллистической ракеты "Кинжал", они длилась 15 минут.

Темы: воздушная тревога
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