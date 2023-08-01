По Украине в четвертый раз за день распространялась воздушная тревога

В большинстве областей Украины в четвертый раз за 1 августа объявляли воздушную тревогу.

Источник: сообщение Воздушных сил Украины

Детали: Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в центральных и восточных регионах.

В частности, тревогу объявляли везде, кроме западных областей и Одесской области. Она длилась около 30 минут.

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