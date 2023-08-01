По Украине в четвертый раз за день распространялась воздушная тревога
Вторник, 1 августа 2023, 19:44
В большинстве областей Украины в четвертый раз за 1 августа объявляли воздушную тревогу.
Источник: сообщение Воздушных сил Украины
Детали: Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в центральных и восточных регионах.
В частности, тревогу объявляли везде, кроме западных областей и Одесской области. Она длилась около 30 минут.
Предыстория:
- В 15:30 на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за опасности применения врагом аэробаллистической ракеты "Кинжал", они длилась 15 минут.