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Митрополита Павла терміново госпіталізували та прооперували - адвокат

"Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 18:30
Митрополита Павла терміново госпіталізували та прооперували - адвокат
Фото: митрополит Павел (Getty Images)

Митрополита УПЦ (МП) Павла (Петра Лебедя) в понедельник срочно госпитализировали в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперировали.

Источник: адвокат Павла Никита Чекман

Дословно: "Митрополит Павел сегодня был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева и проведено оперативное вмешательство".

Детали: 7 августа за митрополита Павла, которого подозревают в поддержке войны, внесли залог 33 миллиона гривен и он вышел из СИЗО. Адвокат рассказал, что деньги на залог дали более 1000 человек.

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Служба безопасности Украины заверила, что освобождение митрополита УПЦ МП Павла из-под стражи не представляет угрозы: изменение меры пресечения не дает ему свободы передвижения и не повлияет на справедливое рассмотрение дела.

На Павла наложили ряд обязательств:

  • носить электронное средство контроля;
  • не покидать с. Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя (за исключением неотложных случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья);
  • по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье в данном уголовном производстве;
    воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями.
    Предыстория:
  • 1 апреля Павлу вручили подозрение в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "глорификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины".
  • СБУ обнародовала нарезку из телефонных разговоров и проповедей Павла.
  • Павел Лебедь в зале суда заявил, что он "против агрессии", но не вспомнил о России.
  • 1 апреля Шевченковский райсуд Киева отправил митрополита УПЦ МП Павла под круглосуточный домашний арест, но 14 июля Соломенский райсуд столицы изменил меру пресечения на содержание под стражей с возможностью внести залог в более чем 33 миллиона гривен.

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Темы: УПЦ МПцерковьсудСБУ
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