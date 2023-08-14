Митрополита Павла терміново госпіталізували та прооперували - адвокат

Митрополита УПЦ (МП) Павла (Петра Лебедя) в понедельник срочно госпитализировали в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперировали.

Источник: адвокат Павла Никита Чекман

Дословно: "Митрополит Павел сегодня был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева и проведено оперативное вмешательство".

Детали: 7 августа за митрополита Павла, которого подозревают в поддержке войны, внесли залог 33 миллиона гривен и он вышел из СИЗО. Адвокат рассказал, что деньги на залог дали более 1000 человек.

Служба безопасности Украины заверила, что освобождение митрополита УПЦ МП Павла из-под стражи не представляет угрозы: изменение меры пресечения не дает ему свободы передвижения и не повлияет на справедливое рассмотрение дела.

На Павла наложили ряд обязательств: