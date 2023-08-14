Митрополита Павла терміново госпіталізували та прооперували - адвокат

Митрополита УПЦ (МП) Павла (Петра Лебедя) у понеділок невідкладно госпіталізували до кардіологічного відділення однієї з лікарень Києва та прооперували.

Джерело: адвокат Павла Микита Чекман

Дослівно: "Митрополита Павла сьогодні було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Києва та проведено оперативне втручання".

Деталі: 7 серпня за митрополита Павла, якого підозрюють у підтримці війни, внесли заставу 33 мільйони гривень і він вийшов із СІЗО. Адвокат розповів, що гроші на заставу дали більше 1000 людей.

Служба безпеки України запевнила, що звільнення митрополита УПЦ МП Павла з-під варти не становить загрози: зміна запобіжного заходу не дає йому свободи пересування і не вплине на справедливий розгляд справи.

На Павла наклали низку зобов’язань:

носити електронний засіб контролю;

не залишати с. Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, пов’язаних із небезпекою для життя та здоров'я);

за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді в даному кримінальному провадженні;

утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками.

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