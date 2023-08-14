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Митрополита Павла терміново госпіталізували та прооперували - адвокат

"Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 18:30
Митрополита Павла терміново госпіталізували та прооперували - адвокат
Фото: митрополит Павло (Getty Images)

Митрополита УПЦ (МП) Павла (Петра Лебедя) у понеділок невідкладно госпіталізували до кардіологічного відділення однієї з лікарень Києва та прооперували.

Джерело: адвокат Павла Микита Чекман

Дослівно: "Митрополита Павла сьогодні було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Києва та проведено оперативне втручання".

Деталі: 7 серпня за митрополита Павла, якого підозрюють у підтримці війни, внесли заставу 33 мільйони гривень і він вийшов із СІЗО. Адвокат розповів, що гроші на заставу дали більше 1000 людей.

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Служба безпеки України запевнила, що звільнення митрополита УПЦ МП Павла з-під варти не становить загрози: зміна запобіжного заходу не дає йому свободи пересування і не вплине на справедливий розгляд справи.

На Павла наклали низку зобов’язань:

  • носити електронний засіб контролю;
  • не залишати с. Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, пов’язаних із небезпекою для життя та здоров'я);
  • за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді в даному кримінальному провадженні;
  • утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 1 квітня Павлу вручили підозру в "порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" та "глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України". 
  • СБУ оприлюднила нарізку з телефонних розмов і проповідей Павла.
  • Павло Лебідь у залі суду заявив, що він "проти агресії", але не згадав про Росію.
  • 1 квітня Шевченківський райсуд Києва відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт, але 14 липня Солом'янський райсуд столиці змінив запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внести заставу у понад 33 мільйони гривень.

Теми: УПЦ МПцерквасудСБУ
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