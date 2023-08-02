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В Одесской области военный бухгалтер присвоил 10 миллионов из зарплатного фонда морпехов

Алена МазуренкоСреда, 2 августа 2023, 11:45
В Одесской области военный бухгалтер присвоил 10 миллионов из зарплатного фонда морпехов
ФОТО СБУ

Служба безопасности разоблачила и задержала в Одесской области военного бухгалтера, который присвоил более 10 млн грн из зарплатного фонда морпехов.

Источник: пресс-служба СБУ, Офис генпрокурора

Дословно: "Военная контрразведка СБУ разоблачила масштабную схему хищения бюджетных средств в одном из отдельных батальонов морской пехоты ВСУ в Одесской области.

Незаконную деятельность организовал бухгалтер финансово-экономического подразделения воинской части.

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По данным следствия, чиновник начислял зарплату и премию на счета своих знакомых, которые не входят в состав батальона и вообще не проходят службу в Вооруженных силах".

Детали: Благодаря этой схеме фигурант приобрел авто премиум класса.

В общем бухгалтер разворовал более 10 млн бюджетных гривен.

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Для реализации сделки он вносил недостоверную информацию в зарплатные ведомости и списки на премирование личного состава воинской части.

 

Чтобы получить доступ к специальным бухгалтерским программам, злоумышленник использовал электронный ключ, который безосновательно получил от начальника финансово-экономической службы батальона.

Затем фальсифицированные сведения подавал в областное управление Госказначейства для начисления заказанных средств в качестве зарплаты и премии для военнослужащих и работников воинской части.

Во время обысков по месту работы и проживания бухгалтера обнаружен автомобиль Audi Q7, ценные гаджеты и бытовая техника, которые он приобрел за украденные деньги.

Также обнаружено почти 2,5 млн присвоенных гривен на банковских карточках его знакомых, которым чиновник якобы предоставил средства в долг.

Кроме того, у фигуранта обнаружена боевая граната РГО, которая направлена на экспертизу.

Бухгалтеру сообщили о подозрении по ч.4 ст.191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Темы: СБУОдесса
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