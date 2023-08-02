Росіяни намагаються безуспішно відновити втрачені позиції біля звільненого Старомайорського

Окупаційні війська Росії продовжують спроби повернути собі позиції поблизу Старомайорського, але не мають успіхів.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "Ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та північніше Урожайного".

Деталі: Російська армія здійснила безуспішні спроби відновити втрачені позиції поблизу Старомайорського та Урожайного. Під артилерійський вогонь потрапили 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Водяне, Благодатне, та Сторожеве Донецької області.

В районі Старомайорського Росія завдала авіаційного удару.

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