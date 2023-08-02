Росіяни намагаються безуспішно відновити втрачені позиції біля звільненого Старомайорського

Окупаційні війська Росії продовжують спроби повернути собі позиції поблизу Старомайорського, але не мають успіхів.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "Ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та північніше Урожайного".

Деталі: Російська армія здійснила безуспішні спроби відновити втрачені позиції поблизу Старомайорського та Урожайного. Під артилерійський вогонь потрапили 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Водяне, Благодатне, та Сторожеве Донецької області.

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В районі Старомайорського Росія завдала авіаційного удару.

Передісторія:

27 липня 2023 року президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому українські військові повідомляють, що звільнили від російських загарбників село Старомайорське, що на Донеччині.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також повідомила про деокупацію Старомайорського. "Старомайорське Донецької області - звільнили. Зараз наші оборонці продовжують зачищати населений пункт", - написала вона в Telegram.