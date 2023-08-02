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Росіяни намагаються безуспішно відновити втрачені позиції біля звільненого Старомайорського

Олександр ШумілінСереда, 2 серпня 2023, 19:36
Росіяни намагаються безуспішно відновити втрачені позиції біля звільненого Старомайорського
Фото: Генштаб

Окупаційні війська Росії продовжують спроби повернути собі позиції поблизу Старомайорського, але не мають успіхів.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "Ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та північніше Урожайного". 

Деталі: Російська армія здійснила безуспішні спроби відновити втрачені позиції поблизу Старомайорського та Урожайного. Під артилерійський вогонь потрапили 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Водяне, Благодатне, та Сторожеве Донецької області.

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В районі Старомайорського Росія завдала авіаційного удару. 

Передісторія:

  • 27 липня 2023 року президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому українські військові повідомляють, що звільнили від російських загарбників село Старомайорське, що на Донеччині.
  • Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також повідомила про деокупацію Старомайорського. "Старомайорське Донецької області - звільнили. Зараз наші оборонці продовжують зачищати населений пункт", - написала вона в Telegram.

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Теми: РосіяДонбасвійна
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