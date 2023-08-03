Медведев говорит, что с начала года в армию РФ уже набрали более 230 тысяч контрактников

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с начала года министерство обороны РФ набрало на контракт более 231 тыс. граждан, при этом систему отбора на службу по контракту как будто удалось адаптировать к условиям войны против Украины.

Источник: пропагандисты ТАСС, BBC

Прямая речь Медведева: "Задача остается неизменной - сделать службу по контракту максимально престижной. Для этого за последние месяцы были приняты организационные, экономические, социальные, технологические решения. Прежде всего удалось успешно адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям СВО (войны с Украиной - ред.), это дает свои результаты".

Детали: Весной СМИ сообщали, что российские власти планируют набрать в армию 400 тысяч новых контрактников; в стране действительно развернулась масштабная кампания по рекламе службы по контракту. Официально этой цифры не называли; те же источники указывали на Медведева как руководителя кампании.

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Набор контрактников также виделся как альтернатива принудительной мобилизации, объявленной 21 сентября, которая менее раздражает население и формально продолжается до сих пор.

В то же время в последние месяцы в России была принята целая серия законов, усложняющих уклонение от военной службы, в частности введен реестр "электронных повесток", которые мгновенно ограничивают призывников во многих гражданских правах, в том числе и на выезд из страны.

Как отмечает BBC, цифра в 231 тысячу человек необязательно означает, что все эти люди рекрутированы непосредственно из гражданской жизни: сюда может включаться определенное количество бойцов "добровольческих отрядов" (иначе говоря, ЧВК "Вагнер"), которые согласились перейти в ведение Минобороны, кроме того, солдаты-срочники (которых Путин обещал не отправлять на войну) получили право на заключение контракта с первого дня пребывания в казарме.