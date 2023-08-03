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Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь

Александр ШумилинЧетверг, 3 августа 2023, 19:46
Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь
Фото: nikopol.nikopolnews.net

Оккупационные войска 3 августа из тяжелой артиллерии дважды обстреляли Никополь и попали по сетям одного из коммунальных предприятий.

Источник: сообщение председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака

Прямая речь: "Дважды оккупанты всадили по Никополю. Применили тяжелую артиллерию. Попали по сетям одного из коммунальных предприятий".

Детали: Лысак сообщил, что местные жители не пострадали.

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Предыстория:

  • Из-за ракетного удара россиян по Кривому Рогу Днепропетровщины 31 июля погибли 6 человек, среди которых ребенок, также 75 человек ранены.

Темы: Никополь
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