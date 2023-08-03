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Окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь

Олександр ШумілінЧетвер, 3 серпня 2023, 19:46
Окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь
Фото: nikopol.nikopolnews.net

Окупаційні війська 3 серпня з важкої артилерії двічі обстріляли Нікополь і поцілили по мережах одного з комунальних підприємств.

Джерело: повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака

Пряма мова: "Двічі окупанти вгатили по Нікополю. Застосували важку артилерію. Поцілили по мережах одного з комунальних підприємств".

Деталі: Лисак повідомив, що місцеві жителі не постраждали.

Передісторія:

  • Через ракетний удар росіян по Кривому Рогу Дніпропетровщини 31 липня загинуло 6 людей, серед яких дитина, також 75 людей поранено.

Теми: Нікополь
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