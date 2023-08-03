Окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь
Четвер, 3 серпня 2023, 19:46
Окупаційні війська 3 серпня з важкої артилерії двічі обстріляли Нікополь і поцілили по мережах одного з комунальних підприємств.
Джерело: повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака
Пряма мова: "Двічі окупанти вгатили по Нікополю. Застосували важку артилерію. Поцілили по мережах одного з комунальних підприємств".
Деталі: Лисак повідомив, що місцеві жителі не постраждали.
Передісторія:
- Через ракетний удар росіян по Кривому Рогу Дніпропетровщини 31 липня загинуло 6 людей, серед яких дитина, також 75 людей поранено.