Окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь

Окупаційні війська 3 серпня з важкої артилерії двічі обстріляли Нікополь і поцілили по мережах одного з комунальних підприємств.

Джерело: повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака

Пряма мова: "Двічі окупанти вгатили по Нікополю. Застосували важку артилерію. Поцілили по мережах одного з комунальних підприємств".

Деталі: Лисак повідомив, що місцеві жителі не постраждали.

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