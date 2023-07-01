Россияне снова обстреливали Никополь: повреждены церковь, админздание, дома

Российские войска в субботу снова обстреляли Никополь на Днепропетровщине, повреждены столовая, админздание и церковь, а также дома.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

последствия обстрела Никополя 1 июля, фото из Telegram Лысака

Дословно: "Российские нелюди не останавливаются. Своей артиллерией преступно и безжалостно уничтожают Никополь. Сегодня по городу выпустили 10 снарядов.

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Обошлось без погибших и пострадавших. Зато есть разрушения.

Повреждены столовая, админздание и церковь. Побиты 8 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто".