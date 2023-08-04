Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силы обороны задействовали свежие резервы для прорыва на юге – ԜР

"Украинская правда"Пятница, 4 августа 2023, 05:58
Силы обороны задействовали свежие резервы для прорыва на юге – ԜР
украинские военные. иллюстративное фото Генштаба

Силы обороны задействовали резервный 10-й армейский корпус для продвижения в районе населенного пункта Роботино в Запорожской области.

Источник: The Washington Post со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что на этой неделе на юго-востоке Украины шли интенсивные бои, поскольку Киев продолжал масштабную кампанию по отвоеванию территории с помощью нового вливания войск, подготовленных и оснащенных на Западе, но пока нет никаких признаков серьезного прорыва.

Также, говорится в материале, главная оборонительная линия России – фаланга окопов, растяжек, противопехотных и противотанковых мин - остается впереди украинских войск, которые имеют целью продвинуться на юг и перерезать российский сухопутный мост в Крым, являющийся ключевым маршрутом военного снабжения.

Реклама:

ԜР пишет, что украинские войска начали постепенно продвигаться к этой линии, изменив подход, который предусматривал небольшие пешие перемещения войск, на более мощный приток сил из резервов 10-го украинского корпуса с использованием танков и бронетехники.

"Последняя неделя боев была важной, потому что они решили больше задействовать второй эшелон своих войск, – цитирует издание военного аналитика Роба Ли, который недавно побывал на фронте и собственными глазами наблюдал за наступлением ВСУ. – Пока неясно, понесли ли российские силы достаточные потери, чтобы создать условия для прорыва. На этом этапе мы ждем и наблюдаем".

Ожесточенные бои продолжаются вокруг села Роботино – территории, которую ранее удерживали российские войска и которая находится менее чем в 2,5 км от главной оборонительной линии Кремля, - отмечается в материале.

ВИДЕО ДНЯ

По некоторым свидетельствам, битва там является ближайшим и наиболее реальным путем прорыва Украины через российскую линию, а официальные лица характеризуют ее как имеющую большое "стратегическое значение".

Темы: контрнаступление
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области

СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Закупки Минобороны: СМИ выяснили, как летние куртки для бойцов втридорога превратились в "зимние"

Сын нардепки от "Слуги народа", который выехал из Украины, уходит из местного совета

Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море

фото, видеоВозле порта Ла-Рошель загорелись силосы с зерном

Все новости...
контрнаступление
Пентагон призвал не питать иллюзий в тяжелой битве Украины против РФ
Аналитики спрогнозировали, при каких условиях украинское контрнаступление будет успешным
Сырский: Враг постоянно давит на двух направлениях, ВСУ срывают его планы
Последние новости
18:36
Министр обороны Германии хочет усилить борьбу со шпионажем
18:25
Военные Украины и США обсудили действия ВСУ на фронте и оборонное сотрудничество
18:19
Россия готовит детей с оккупированных территорий воевать против Украины – "Спротив"
18:08
Азербайджан будет обучать украинских саперов
18:08
Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области
18:02
"На выступлениях собирали средства для ВСУ": в Запорожье в результате атаки РФ погибли две музыкантки
17:46
США выделили еще $2 млн для украинского бизнеса: кто может получить от 35 до 150 тысяч долларов
17:41
Израиль отменяет медстрахование для украинских беженцев: посол просит не делать этого
17:39
Киевлянина приговорили к 10 годам лишения свободы за развращение девочки в школьном туалете
17:26
СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Все новости...
Реклама: