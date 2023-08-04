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Силы обороны задействовали свежие резервы для прорыва на юге – ԜР

"Украинская правда"Пятница, 4 августа 2023, 05:58
Силы обороны задействовали свежие резервы для прорыва на юге – ԜР
украинские военные. иллюстративное фото Генштаба

Силы обороны задействовали резервный 10-й армейский корпус для продвижения в районе населенного пункта Роботино в Запорожской области.

Источник: The Washington Post со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что на этой неделе на юго-востоке Украины шли интенсивные бои, поскольку Киев продолжал масштабную кампанию по отвоеванию территории с помощью нового вливания войск, подготовленных и оснащенных на Западе, но пока нет никаких признаков серьезного прорыва.

Также, говорится в материале, главная оборонительная линия России – фаланга окопов, растяжек, противопехотных и противотанковых мин - остается впереди украинских войск, которые имеют целью продвинуться на юг и перерезать российский сухопутный мост в Крым, являющийся ключевым маршрутом военного снабжения.

ԜР пишет, что украинские войска начали постепенно продвигаться к этой линии, изменив подход, который предусматривал небольшие пешие перемещения войск, на более мощный приток сил из резервов 10-го украинского корпуса с использованием танков и бронетехники.

"Последняя неделя боев была важной, потому что они решили больше задействовать второй эшелон своих войск, – цитирует издание военного аналитика Роба Ли, который недавно побывал на фронте и собственными глазами наблюдал за наступлением ВСУ. – Пока неясно, понесли ли российские силы достаточные потери, чтобы создать условия для прорыва. На этом этапе мы ждем и наблюдаем".

Ожесточенные бои продолжаются вокруг села Роботино – территории, которую ранее удерживали российские войска и которая находится менее чем в 2,5 км от главной оборонительной линии Кремля, - отмечается в материале.

По некоторым свидетельствам, битва там является ближайшим и наиболее реальным путем прорыва Украины через российскую линию, а официальные лица характеризуют ее как имеющую большое "стратегическое значение".

Темы: контрнаступление
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