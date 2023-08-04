На Закарпатье обвалился мост: отдыхающие упали в реку, есть погибшая

В результате падения с моста на Закарпатье в реке оказались три жительницы Киевщины, которые приехали на отдых. Одна из них погибла.

Источник: пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "3 августа, в 22:00 в Службу спасения поступило сообщение, что в реку Черная Тиса с пешеходного навесного моста упали 3 женщины. Происшествие произошло в селе Квасы Раховского района.

Спасатели прибыли на место и выяснили, что в результате частичного разрушения деревянного покрытия моста с высоты 20 метров в реку упали 3 женщины, жительницы Киевской области, которые находились там на отдыхе".

Детали: Спасатели спустились к женщинам и на носилках вынесли их наверх. Несмотря на старания медиков 54-летняя пострадавшая умерла в автомобиле "скорой". Еще двух женщин, 1986 года рождения, госпитализированы в больницу.

После оказания помощи одну из пострадавших медики отпустили к месту временного проживания для амбулаторного лечения.

ДСНС

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