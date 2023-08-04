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На Закарпатье обвалился мост: отдыхающие упали в реку, есть погибшая

Татьяна ЛозовенкоПятница, 4 августа 2023, 09:51
На Закарпатье обвалился мост: отдыхающие упали в реку, есть погибшая
Фото ГСЧС

В результате падения с моста на Закарпатье в реке оказались три жительницы Киевщины, которые приехали на отдых. Одна из них погибла.

Источник: пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "3 августа, в 22:00 в Службу спасения поступило сообщение, что в реку Черная Тиса с пешеходного навесного моста упали 3 женщины. Происшествие произошло в селе Квасы Раховского района.

Спасатели прибыли на место и выяснили, что в результате частичного разрушения деревянного покрытия моста с высоты 20 метров в реку упали 3 женщины, жительницы Киевской области, которые находились там на отдыхе".

Детали: Спасатели спустились к женщинам и на носилках вынесли их наверх. Несмотря на старания медиков 54-летняя пострадавшая умерла в автомобиле "скорой". Еще двух женщин, 1986 года рождения, госпитализированы в больницу. 

После оказания помощи одну из пострадавших медики отпустили к месту временного проживания для амбулаторного лечения.

 
ДСНС

Что предшествовало:

  • В конце июля сообщалось об обвале моста через реку Тересва на Закарпатье, в результате чего в воду упали две машины - получили ранения 5 человек, в том числе двое детей.

Темы: Закарпатьедороги
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