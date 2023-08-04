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Польша передала Беларуси доказательства нарушения границы вертолетами и требует объяснений

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 4 августа 2023, 16:10
Польша передала Беларуси доказательства нарушения границы вертолетами и требует объяснений
ФОТО: ЭЛИЗА КОВАЛЬЧИК

Польша через свое посольство в Минске передала в МИД Беларуси подтверждение того, что белорусские военные вертолеты 1 августа действительно нарушили воздушное пространство Польши.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: МИД Польши объявил, что посольство в Минске 4 августа передало в Министерство иностранных дел Беларуси "подробную информацию, подтверждающую факт, что 1 августа 2023 года два белорусских военных вертолета нарушили воздушное пространство Польши".

"Предоставленные данные противоречат позиции Беларуси, высказанной в официальных заявлениях МИД Беларуси и Министерства обороны. Призываем белорусскую сторону безотлагательно предоставить объяснения инцидента, исправить позицию по этому вопросу и прекратить все провокации вдоль польско-белорусской границы", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Напомним, в среду Варшава начала переброску к границе с Беларусью в Подляском воеводстве ударных вертолетов, как решили после провокации Минска.

Кроме того, на днях Варшава и Вильнюс сообщили, что около сотни "вагнеровцев" переместились к так называемому Сувальскому коридору., группа Вагнера разместилась вблизи литовской границы в Гродненской области Беларуси.

В Пентагоне заявили, что не видят рисков для НАТО из-за ситуации на границе Польши с Беларусью.

Читайте также статью "ЕвроПравды" о недавнем вояже белорусских вертолетов на территорию Альянса: НАТО проваливает "тест на смелость". Вторжение вертолетов в Польшу может иметь серьезные последствия.

Темы: ПольшаБеларусь
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