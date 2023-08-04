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В Польше задержан российский шпион

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 4 августа 2023, 12:43
В Польше задержан российский шпион
Иллюстративное фото Getty Images

Агентства внутренней безопасности Польши задержало гражданина Беларуси, работавшего на российскую разведку.

Источник: издание сообщает Onet со ссылкой на данные польских спецслужб, передает "Европейская правда"

Дословно: "Мужчина, задержанный 1 августа, – это Михаил А., 39-летний гражданин Республики Беларусь. Он является еще одним идентифицированным лицом, которое действует в рамках преступной группировки, выполняющей задачи российских спецслужб".

Задержанный работал в Москве с 2008 по 2010 год, а затем переехал в Санкт-Петербург. 39-летний мужчина отбыл шестилетнее заключение в России и приехал в Польшу в 2021 году.

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Темы: ПольшаРосcияшпионаж
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