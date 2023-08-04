В Польше задержан российский шпион
Пятница, 4 августа 2023, 12:43
Агентства внутренней безопасности Польши задержало гражданина Беларуси, работавшего на российскую разведку.
Источник: издание сообщает Onet со ссылкой на данные польских спецслужб, передает "Европейская правда"
Дословно: "Мужчина, задержанный 1 августа, – это Михаил А., 39-летний гражданин Республики Беларусь. Он является еще одним идентифицированным лицом, которое действует в рамках преступной группировки, выполняющей задачи российских спецслужб".
Задержанный работал в Москве с 2008 по 2010 год, а затем переехал в Санкт-Петербург. 39-летний мужчина отбыл шестилетнее заключение в России и приехал в Польшу в 2021 году.
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Что предшествовало:
- Глава Министерства внутренних дел и министр-координатор спецслужб Польши Мариуш Каминский объявил 16 марта, что Агентство внутренней безопасности ликвидировало шпионскую сеть, которая действовала в пользу России. В рамках этой операции задержали девять человек.
- Позже в марте в Польше произошли дальнейшие задержания разоблаченных из этой сети шпионов. В частности, 30 июня в Польше по подозрению в шпионаже задержали российского хоккеиста.