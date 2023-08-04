Клименко анонсировал изменения в ГСЧС

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что в ближайшее время произойдут изменения в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Клименко в Telegram

Прямая речь: "Относительно ГСЧС. В ближайшее время обнародуем результаты внутренних проверок. Будут изменения".

3 августа Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностным лицам ГСЧС, из-за действий которых 18 января 2023 года в авиакатастрофе погибло руководство МВД.

Указывается, что они нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство министерства внутренних дел. Летательный аппарат потерпел катастрофу 18 января 2023 года в Броварах".

Госслужба по чрезвычайным ситуациям отстранила от выполнения своих обязанностей должностных лиц, которые получили подозрения по делу.

Суд назначил два месяца содержания под стражей начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Ивану Коробке и трем другим должностным лицам ГСЧС; начальник службы безопасности полетов Ян Кошман два месяца круглосуточно будет находиться под домашним арестом.

Читайте также: Трагедия в Броварах. Что известно о катастрофе вертолета с руководством МВД на борту

Реклама: