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Клименко анонсировал изменения в ГСЧС

Алена МазуренкоПятница, 4 августа 2023, 20:39
Клименко анонсировал изменения в ГСЧС
ИГОРЬ КЛИМЕНКО. ФОТО НАЦПОЛИЦИИ

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что в ближайшее время произойдут изменения в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Клименко в Telegram

Прямая речь: "Относительно ГСЧС. В ближайшее время обнародуем результаты внутренних проверок. Будут изменения".

  • 3 августа Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностным лицам ГСЧС, из-за действий которых 18 января 2023 года в авиакатастрофе погибло руководство МВД.
  • Указывается, что они нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство министерства внутренних дел. Летательный аппарат потерпел катастрофу 18 января 2023 года в Броварах".
  • Госслужба по чрезвычайным ситуациям отстранила от выполнения своих обязанностей должностных лиц, которые получили подозрения по делу.
  • Суд назначил два месяца содержания под стражей начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Ивану Коробке и трем другим должностным лицам ГСЧС; начальник службы безопасности полетов Ян Кошман два месяца круглосуточно будет находиться под домашним арестом.

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Темы: ГСЧСКлименкоМВД
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