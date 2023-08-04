Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гибель руководства МВД в Броварах: арестованы чиновники ГСЧС

Татьяна ЛозовенкоПятница, 4 августа 2023, 16:30
Гибель руководства МВД в Броварах: арестованы чиновники ГСЧС
Зачитывание решения, фото Суспільне

Суд назначил два месяца содержания под стражей начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Ивану Коробке и трем другим должностным лицам ГСЧС; начальник службы безопасности полетов Ян Кошман два месяца круглосуточно будет находиться под домашним арестом.

Источник: Суспільне 

Детали: Коробка сказал, что с решением судьи не согласен. Адвокаты планируют подать апелляцию.

Прямая речь: "Меня обвиняют в безосновательном принятии решений на выполнение полета, в результате которого произошла катастрофа. Я с этим не согласен. Экипаж был допущен к выполнению полетов в сложных метеорологических условиях, он был допущен к перевозке руководящего состава. Нет нелетной погоды, есть условия, при которых экипаж должен выполнять полеты. Погода была летная".

Реклама:

Дополнено: Кроме того, суд избрал два месяца под стражей без права на залог для чиновника ГСЧС Андрея Дворника. Его подозревают в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

Также два месяца содержания под стражей без права залога избрали для чиновника ГСЧС Олега Иванова. В комментарии журналистам он сказал, что с решением не согласен и будет подавать апелляцию. На вопрос, почему не отменили полет, он ответил: "Это не мой уровень". По его словам, решение о полете должен был принимать министр.

Два месяца назначили также и.о. командира части Владимир Леонов. Он отказался от комментариев.

ВИДЕО ДНЯ

Дополнено: Начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Яну Кошману суд назначил два месяца круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета за исключением оказания медицинской помощи и воздушной тревоги.

Кроме того, как сообщает Суспільне, суд обязал его сдать украинский и заграничный паспорта на хранение, сообщать об изменении места жительства. Также суд запретил подозреваемому посещать территорию САЗ ГСЧС и общаться с сотрудниками.

Предыстория:

Читайте также: Трагедия в Броварах. Что известно о катастрофе вертолета с руководством МВД на борту

Темы: судГСЧСМВДБровары
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Переговоры с Путиным невозможны, с Россией - после вывода войск

Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море

фото, видеоВозле порта Ла-Рошель загорелись силосы с зерном

Производителя алкоголя Bacardi внесли в список международных спонсоров войны

Дубинскому избрали меру пресечения: личное обязательство и электронный браслет

видео, фотоЭкс-депутат ОПЗЖ заказал убийство своего коллеги: смерть имитировали, он задержан – ГБР

Все новости...
суд
Суд в США избрал меру пресечения Трампу
Троих депутатов взяли под ночной домашний арест по подозрению в уклонении от военной службы
Следствие в РФ решило засекретить дело Стрелкова
Последние новости
16:40
В Раде заподозрили проблемы с руководством БЭБ
16:29
Сын нардепа от "Слуги народа", который выехал из Украины, написал заявление, чтобы не быть больше местным депутатом
16:23
Эстония отправит Украине стрелковое оружие и патроны к нему
16:15
Совет может разрешить парам разводиться в течение беременности или первого года жизни ребенка
15:58
"Укргидроэнерго" не имеет возможностей для накопления достаточных объемов воды к зиме
15:40
В Одесской области женщину в собственном дворе загрызла собака
15:39
На Мозырском НПЗ в Бералуси произошел пожар, через неделю после предостережения СБУ
15:38
Из-за масштабных пожаров на Гавайях погибли десятки людей, сгорел целый город
15:35
В украинских duty free запретили торговлю сигаретами и алкоголем
15:34
Кулеба: Переговоры с Путиным невозможны, с Россией - после вывода войск
Все новости...
Реклама: