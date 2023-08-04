Гибель руководства МВД в Броварах: арестованы чиновники ГСЧС
Суд назначил два месяца содержания под стражей начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Ивану Коробке и трем другим должностным лицам ГСЧС; начальник службы безопасности полетов Ян Кошман два месяца круглосуточно будет находиться под домашним арестом.
Источник: Суспільне
Детали: Коробка сказал, что с решением судьи не согласен. Адвокаты планируют подать апелляцию.
Прямая речь: "Меня обвиняют в безосновательном принятии решений на выполнение полета, в результате которого произошла катастрофа. Я с этим не согласен. Экипаж был допущен к выполнению полетов в сложных метеорологических условиях, он был допущен к перевозке руководящего состава. Нет нелетной погоды, есть условия, при которых экипаж должен выполнять полеты. Погода была летная".
Дополнено: Кроме того, суд избрал два месяца под стражей без права на залог для чиновника ГСЧС Андрея Дворника. Его подозревают в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.
Также два месяца содержания под стражей без права залога избрали для чиновника ГСЧС Олега Иванова. В комментарии журналистам он сказал, что с решением не согласен и будет подавать апелляцию. На вопрос, почему не отменили полет, он ответил: "Это не мой уровень". По его словам, решение о полете должен был принимать министр.
Два месяца назначили также и.о. командира части Владимир Леонов. Он отказался от комментариев.
Дополнено: Начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Яну Кошману суд назначил два месяца круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета за исключением оказания медицинской помощи и воздушной тревоги.
Кроме того, как сообщает Суспільне, суд обязал его сдать украинский и заграничный паспорта на хранение, сообщать об изменении места жительства. Также суд запретил подозреваемому посещать территорию САЗ ГСЧС и общаться с сотрудниками.
Предыстория:
- Утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет – вспыхнул пожар.
- В результате падения вертолета в Броварах Киевской области погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Всего 14 жертв, среди которых 1 ребенок.
- Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что трагедия с падением вертолета в Броварах произошла во время полета министра внутренних дел Дениса Монастырского в одну из горячих точек Украины, где продолжаются боевые действия.
- Служба безопасности начала производство из-за падения вертолета в Броварах, среди основных версий были – нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.
- Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностным лицам ГСЧС, из-за действий которых 18 января 2023 года в авиакатастрофе погибло руководство МВД.
- Указывается, что они нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство министерства внутренних дел. Летательный аппарат потерпел катастрофу 18 января 2023 года в Броварах".
- Госслужба по чрезвычайным ситуациям отстранила от выполнения своих обязанностей должностных лиц, которые получили подозрения по делу.
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