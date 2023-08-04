Гибель руководства МВД в Броварах: арестованы чиновники ГСЧС

Суд назначил два месяца содержания под стражей начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Ивану Коробке и трем другим должностным лицам ГСЧС; начальник службы безопасности полетов Ян Кошман два месяца круглосуточно будет находиться под домашним арестом.

Источник: Суспільне

Детали: Коробка сказал, что с решением судьи не согласен. Адвокаты планируют подать апелляцию.

Прямая речь: "Меня обвиняют в безосновательном принятии решений на выполнение полета, в результате которого произошла катастрофа. Я с этим не согласен. Экипаж был допущен к выполнению полетов в сложных метеорологических условиях, он был допущен к перевозке руководящего состава. Нет нелетной погоды, есть условия, при которых экипаж должен выполнять полеты. Погода была летная".

Реклама:

Дополнено: Кроме того, суд избрал два месяца под стражей без права на залог для чиновника ГСЧС Андрея Дворника. Его подозревают в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

Также два месяца содержания под стражей без права залога избрали для чиновника ГСЧС Олега Иванова. В комментарии журналистам он сказал, что с решением не согласен и будет подавать апелляцию. На вопрос, почему не отменили полет, он ответил: "Это не мой уровень". По его словам, решение о полете должен был принимать министр.

Два месяца назначили также и.о. командира части Владимир Леонов. Он отказался от комментариев.

ВИДЕО ДНЯ

Дополнено: Начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Яну Кошману суд назначил два месяца круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета за исключением оказания медицинской помощи и воздушной тревоги.

Кроме того, как сообщает Суспільне, суд обязал его сдать украинский и заграничный паспорта на хранение, сообщать об изменении места жительства. Также суд запретил подозреваемому посещать территорию САЗ ГСЧС и общаться с сотрудниками.

Предыстория:

Читайте также: Трагедия в Броварах. Что известно о катастрофе вертолета с руководством МВД на борту