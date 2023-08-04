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Обстрелы Никополя: двое пострадавших, повреждено более 20 домов

Ольга ГлущенкоПятница, 4 августа 2023, 07:43
Обстрелы Никополя: двое пострадавших, повреждено более 20 домов
последствия обстрелов, фото Лысака

С вечера прошлого дня и в течение ночи россияне 5 раз обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине, пострадали два человека, повреждено более двух десятков частных домов.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Детали: Враг бил из тяжелой артиллерии и РСЗО. Попал по районному центру, Червоногригорьевской и Мировской громадах.

Пострадали двое жителей Никополя. Среди них 85-летняя женщина и 35-летний мужчина. Им оказана необходимая помощь.

Кроме того, в Никополе изуродованы более двух десятков частных домов, легковой автомобиль и два грузовика.

Повреждены и несколько солнечных панелей, теплицы, три газопровода и две линии электропередач. Разбиты десять хозяйственных сооружений, еще два - уничтожены.

Темы: Никопольобстрел
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