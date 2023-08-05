Украина сделает дипломатический шаг, чтобы ослабить Россию - NYT

В эти выходные на встрече в Саудовской Аравии Украина предпримет новую попытку заручиться поддержкой десятков стран, что станет началом более широкой кампании, направленной на ослабление России в ближайшие месяцы, считают аналитики The New York Times.

Источник: The New York Times

Детали: Украина и Саудовская Аравия пригласили дипломатов из около 40 стран на переговоры в порт Джидда на Красном море. Среди них - Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка и некоторые богатые нефтью страны Персидского залива, которые пытались поддерживать хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией в течение войны.

Многие приглашенные правительства отвергают саму концепцию выбора стороны, рассматривая войну как "соревнование между глобальными державами".

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Издание считает, что эта встреча является отправной точкой того, что, как ожидается, станет основным дипломатическим шагом Украины в ближайшие месяцы, направленным на то, чтобы попытаться "взорвать" Россию.

Хотя украинские и западные официальные лица, пишут аналитики, "пытаются уменьшить ожидания от переговоров на этих выходных, подчеркивая, что они вряд ли приблизят окончание войны и что многие приглашенные страны вряд ли изменят свою позицию".

Для Украины эта встреча "происходит в решающий момент".

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СМИ пишет, что в то время, как на фронте идут ожесточенные бои, Зеленский сказал своим дипломатам в среду, что ситуация "станет еще сложнее, поскольку в ближайшие месяцы, вероятно, усилится давление с целью найти путь к миру путем переговоров".

В Джидде будут присутствовать, в частности, и нейтральные страны, такие как Индонезия, Индия, Мексика, Чили и Южная Африка. Все они стремятся увидеть окончание войны, учитывая "экономические трудности, которые она вызвала".

Китай заявил, что примет участие во встрече, что может свидетельствовать об углублении его связей с принимающей страной.

Алисия Бачульская, научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, которая изучает внешнюю политику Китая, отметила, что участие Китая не означает, что он меняет свою позицию в отношении войны.

Для Саудовской Аравии, которая уже давно выступает посредником в региональных конфликтах, встреча в Джидде знаменательна тем, что королевство принимает активное участие в разрешении кризиса наивысшего мирового приоритета.