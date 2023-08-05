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Украина сделает дипломатический шаг, чтобы ослабить Россию - NYT

Роман ПетренкоСуббота, 5 августа 2023, 12:23
Украина сделает дипломатический шаг, чтобы ослабить Россию - NYT
фото: Getty Images

В эти выходные на встрече в Саудовской Аравии Украина предпримет новую попытку заручиться поддержкой десятков стран, что станет началом более широкой кампании, направленной на ослабление России в ближайшие месяцы, считают аналитики The New York Times.

Источник: The New York Times

Детали: Украина и Саудовская Аравия пригласили дипломатов из около 40 стран на переговоры в порт Джидда на Красном море. Среди них - Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка и некоторые богатые нефтью страны Персидского залива, которые пытались поддерживать хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией в течение войны.

Многие приглашенные правительства отвергают саму концепцию выбора стороны, рассматривая войну как "соревнование между глобальными державами".

Издание считает, что эта встреча является отправной точкой того, что, как ожидается, станет основным дипломатическим шагом Украины в ближайшие месяцы, направленным на то, чтобы попытаться "взорвать" Россию.

Хотя украинские и западные официальные лица, пишут аналитики, "пытаются уменьшить ожидания от переговоров на этих выходных, подчеркивая, что они вряд ли приблизят окончание войны и что многие приглашенные страны вряд ли изменят свою позицию".

Для Украины эта встреча "происходит в решающий момент".

СМИ пишет, что в то время, как на фронте идут ожесточенные бои, Зеленский сказал своим дипломатам в среду, что ситуация "станет еще сложнее, поскольку в ближайшие месяцы, вероятно, усилится давление с целью найти путь к миру путем переговоров".

В Джидде будут присутствовать, в частности, и нейтральные страны, такие как Индонезия, Индия, Мексика, Чили и Южная Африка. Все они стремятся увидеть окончание войны, учитывая "экономические трудности, которые она вызвала".

Китай заявил, что примет участие во встрече, что может свидетельствовать об углублении его связей с принимающей страной.

Алисия Бачульская, научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, которая изучает внешнюю политику Китая, отметила, что участие Китая не означает, что он меняет свою позицию в отношении войны.

Для Саудовской Аравии, которая уже давно выступает посредником в региональных конфликтах, встреча в Джидде знаменательна тем, что королевство принимает активное участие в разрешении кризиса наивысшего мирового приоритета.

Темы: Саудовская Аравиядипломатические отношениявойнапереговоры
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