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Минобороны РФ заявило, якобы Шойгу приехал в Украину

Роман ПетренкоСуббота, 5 августа 2023, 09:33
Минобороны РФ заявило, якобы Шойгу приехал в Украину
скриншот с видео тасс

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, якобы побывал на фронте и раздал награды оккупантам.

Источник: ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: Российские оккупанты получили ордена "за заслуги перед Отечеством", георгиевский крест и медали "За отвагу".

Некоторым якобы дали именное оружие – пистолеты Ярыгина.

Шойгу вручает награды оккупантам
Шойгу вручает награды оккупантам
скриншот с видео ТАСС

Шойгу доложили, якобы танки немецкого производства Leopard "еще не дошли до линии боевого соприкосновения" к этим воякам.

Почему это важно: Россия на фоне украинского контрнаступления пытается всячески демонстрировать якобы постоянное присутствие военного руководства на фронте. В частности, на днях оккупанты заявили, что начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов якобы побывал на временно оккупированной территории Запорожской области Украины. Однако из видеоотчетов Минобороны РФ никогда непонятно, где же на самом деле бывали его руководители.

Более того, ведомство уже ловили на лжи.

Например, 18 декабря 2022 года Минобороны РФ опубликовало видео, на котором его глава Сергей Шойгу якобы облетал позиции военных на вертолете. Но позже оказалось, что на самом деле Шойгу был на расстоянии около 80 километров от линии фронта – во временно оккупированном Крыму.

Напомним: О визите Шойгу на фронт Россия также сообщала и 4 августа. Где он был – неизвестно. 

Темы: Росcияоккупациявойна
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