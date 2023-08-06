Московский "Внуково" закрыли – в Москве заявляют о БПЛА
Воскресенье, 6 августа 2023, 11:57
Днем 6 августа российский аэропорт "Внуково" закрыли на взлет и посадку, вероятно, в небе есть "опасные цели".
Источник: ТАСС, Mash, мер Москвы Сергей Собянин
Детали: Во Внуково временно ограничили прилет и вылет самолетов.
По данным Mash, в воздушной гавани ввели план "Ковер". Его вводят, когда в небе засекли опасные или неизвестные объекты.
Тем временем Собянин заявил, якобы в это время "была попытка прорыва на Москву беспилотника".
Его якобы сбили.