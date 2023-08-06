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Московский "Внуково" закрыли – в Москве заявляют о БПЛА

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 августа 2023, 11:57
Московский Внуково закрыли – в Москве заявляют о БПЛА
фото: сайт внуково

Днем 6 августа российский аэропорт "Внуково" закрыли на взлет и посадку, вероятно, в небе есть "опасные цели".

Источник: ТАСС, Mash, мер Москвы Сергей Собянин

Детали: Во Внуково временно ограничили прилет и вылет самолетов.

По данным Mash, в воздушной гавани ввели план "Ковер". Его вводят, когда в небе засекли опасные или неизвестные объекты.

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Тем временем Собянин заявил, якобы в это время "была попытка прорыва на Москву беспилотника".

Его якобы сбили.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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