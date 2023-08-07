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На окупованій Херсонщині росіяни створили "школи" з фальсифікації виборів – спротив

Ольга Глущенко Понеділок, 7 серпня 2023, 04:52
На окупованій Херсонщині росіяни створили школи з фальсифікації виборів – спротив
Ілюстративне фото з Getty Images

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни створили так звані "школи молодого виборця", які, за даними спротиву, мають на меті навчати підлітків фальсифікації виборчого процесу.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Росіяни створили на тимчасово окупованих територіях Херсонщини "школи молодого виборця", які мають на меті підготувати старшокласників до "виборів президента РФ".

В школах колаборанти з фейкових виборчих комісій будуть навчати підлітків фальсифікації виборчого процесу. По факту завданням шкіл є підготовка "спостерігачів" на псевдовиборах у диктаторській країні".

Деталі: За даними ЦНС, "навчання" у таких "школах" почнуть у вересні, планується, що воно триватиме до березня 2024 року.

Відповідає за процес щойно створена "громадська палата", яка складається з кількох колаборантів, – додають у спротиві.

Нагадаємо: За даними The New York Times, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимира Путіна переоберуть на президентських виборах наступного року з результатом понад 90% голосів. Пізніше Пєсков заперечив ці слова.

В липні "Медуза" писала, у Кремлі вирішили, що на виборах 2024 року російський диктатор Володимир Путін має набрати понад 80%.

Теми: Херсонська областьокупаціявибори
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