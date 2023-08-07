Мобилизованный с эпилепсией умер в воинской части: расследует прокуратура

Прокуроры проверяют обстоятельства мобилизации и оказания медицинской помощи жителю поселка Ширяево Одесской области, который умер по прибытии в воинскую часть.

Источник: Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона, глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram

Дословно: "Начато уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 УК Украины, по факту смерти 01.08.2023 в 22 ч. военнослужащего одной из воинских частей Николаевщины, во время которого устанавливаются фактические причины смерти последнего в день прибытия в расположение воинской части.

Также, Одесской специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона Украины начато уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 4 ст. 425 УК Украины относительно возможного халатного отношения к военной службе должностных лиц Березовского ТЦК и СП Одесской области.

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Во время досудебного расследования следователи проверяют законность призыва на военную службу гражданина с учетом состояния его здоровья".

Детали: Вероятно мужчину призвали по мобилизации с недостатками здоровья.

Кроме того, Николаевской специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона начато уголовное производство по признакам возможного небрежного отношения к военной службе должностных лиц медицинской службы одной из воинских частей Николаевщины.

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Сообщается, что во время досудебного расследования следователи проверяют своевременность предоставления военнослужащему квалифицированной неотложной медицинской помощи после приступа эпилепсии.

Глава ОВА Олег Кипер в своем обращении через соцсети отметил, что у него, так же, как и у общества, возникло много вопросов "почему?" к тем должностным лицам, которые приняли это роковое решение. "Но как глава ОВА я должен дождаться официальных результатов следствия и правовой оценки действий должностных лиц Березовского ТЦК, которые проводит Специализированная военная прокуратура Одесской области в рамках уголовного производства", - подчеркнул Кипер.

Прямая речь: "Я убежден, что все виновные должны быть наказаны. Публично. Сочувствую родным и близким Бориса. К сожалению, эту невосполнимую потерю не компенсирует даже наказание виновных".

Что предшествовало: О смерти мужчины по имени Борис сообщили местные паблики. Сообщалось, что военкомы мобилизовали человека с инвалидностью с детства. Позже в воинской части у него случился приступ эпилепсии и он умер.

В комментарии изданию "Интент" начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк объяснила, что документы о том, что мужчина здоров и пригоден к военной службе, ТЦК получил от медиков больницы, где он проходил медицинскую комиссию.

Сообщалось, что территориальный центр комплектации и социальной поддержки в Ширяево комментировать обстоятельства смерти местного жителя отказался.