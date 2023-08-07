Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Джидде согласовали не все пункты "формулы мира", есть спорные моменты

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 7 августа 2023, 18:42
В Джидде согласовали не все пункты формулы мира, есть спорные моменты
Встречи в Джидде, иллюстративное фото ОП

На встрече в Саудовской Аравии государства-участники не пришли к согласию по всем пунктам "формулы мира" президента Владимира Зеленского, диалог по спорным вопросам продолжается.

Источник: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время общения с журналистами в Киеве, "Европейская правда"

Прямая речь Ермака: "Если бы все страны уже сейчас сказали: "Да, мы со всем согласны", то мы бы к концу месяца уже принимали саммит мира. Есть пункты, по которым вообще нет возражений, и есть те, по которым диалог продолжается".

Детали: Руководитель президентского офиса отметил, что безоговорочным является пункт о территориальной целостности Украины.

Реклама:

По его словам, "никаких компромиссов относительно территориальной целостности, независимости и суверенитета не может быть, и многие страны это подчеркивали".

Из пунктов, которые до сих пор остаются проблемными, Ермак назвал в качестве примера пункт о справедливости, предусматривающий наказание российского политического руководства, виновных в совершении агрессии, военных преступлений и т.п., и возмещении Украине.

"Еще нужно работать со странами Глобального юга по тяжелым пунктам, как-то ответственность. Но не потому, что они против, а потому что им нужно больше объяснений, как это будет происходить", – отметил Ермак.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, в течение месяца должна пройти встреча советников, где будут обсуждать вопросы, по которым нет окончательного согласия.

Ермак заверил, что "на сегодняшний день не рассматривается никаких других инициатив, кроме мирного плана Зеленского".

Он также сообщил, что после встречи в Саудовской Аравии Украина планирует провести ряд саммитов по "формуле мира", представленной Зеленским.

Предыстория:

Знать больше: 10 шагов к переговорам о мире с РФ. "Формула мира" от Зеленского на саммите G20

Темы: формула мираАндрей ЕрмакСаудовская АравияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский

фото В Киеве погибли двое детей: упали с 15 этажа

ВСУ продолжают наступление на двух направлениях − Генштаб

видеоВымогали "долг" с военного, угрожая убить беременную жену: задержаны рэкетиры

Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана

видеоМорпехи показали кадры освобождения Урожайного

Все новости...
формула мира
Никаких мирных инициатив, кроме формулы мира Зеленского: Ермак об успехе в Джидде
Ермак о саммитах мира и переговорах: Россию нужно будет привлекать при окончании войны
Подоляк о встрече в Джидде: Не все понимают, почему идет война и почему Россия должна проиграть
Последние новости
23:04
В МИД работают над приглашением Украины на саммит G20
22:55
К декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине присоединится еще одна страна
22:39
"Посольский лифт": Кулеба отобрал первых 16 кандидатов в послы на открытом конкурсе
22:29
Первое гражданское судно прошло через новый украинский гумкоридор − Зеленский
22:21
Российский беспилотник уничтожил ночью 3-5 тонн аграрной продукции в Одесской области
22:15
Вильнюс не фиксирует попыток вербовки литовцев в ЧВК "Вагнер"
21:59
Экономические новости 16 августа: временный морской коридор, БЭБ просит у правительства денег
21:47
Россия подтвердила, что ударила по шведскому заводу в Луцке: военная цель
21:38
фото На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел
21:23
Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский
Все новости...
Реклама: