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В Джидде согласовали не все пункты "формулы мира", есть спорные моменты

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 7 августа 2023, 18:42
В Джидде согласовали не все пункты формулы мира, есть спорные моменты
Встречи в Джидде, иллюстративное фото ОП

На встрече в Саудовской Аравии государства-участники не пришли к согласию по всем пунктам "формулы мира" президента Владимира Зеленского, диалог по спорным вопросам продолжается.

Источник: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время общения с журналистами в Киеве, "Европейская правда"

Прямая речь Ермака: "Если бы все страны уже сейчас сказали: "Да, мы со всем согласны", то мы бы к концу месяца уже принимали саммит мира. Есть пункты, по которым вообще нет возражений, и есть те, по которым диалог продолжается".

Детали: Руководитель президентского офиса отметил, что безоговорочным является пункт о территориальной целостности Украины.

По его словам, "никаких компромиссов относительно территориальной целостности, независимости и суверенитета не может быть, и многие страны это подчеркивали".

Из пунктов, которые до сих пор остаются проблемными, Ермак назвал в качестве примера пункт о справедливости, предусматривающий наказание российского политического руководства, виновных в совершении агрессии, военных преступлений и т.п., и возмещении Украине.

"Еще нужно работать со странами Глобального юга по тяжелым пунктам, как-то ответственность. Но не потому, что они против, а потому что им нужно больше объяснений, как это будет происходить", – отметил Ермак.

По его словам, в течение месяца должна пройти встреча советников, где будут обсуждать вопросы, по которым нет окончательного согласия.

Ермак заверил, что "на сегодняшний день не рассматривается никаких других инициатив, кроме мирного плана Зеленского".

Он также сообщил, что после встречи в Саудовской Аравии Украина планирует провести ряд саммитов по "формуле мира", представленной Зеленским.

Предыстория:

Знать больше: 10 шагов к переговорам о мире с РФ. "Формула мира" от Зеленского на саммите G20

Темы: формула мираАндрей ЕрмакСаудовская АравияУкраина
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