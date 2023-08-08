Враг ударил по Никополю из тяжелой артиллерии и "Града": много повреждений

Никопольский район Днепропетровской области за ночь пережил 4 вражеских обстрела из тяжелой артиллерии и "Града", в Никополе повреждены 2 лицея, 12 частных домов и другие объекты.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Прямая речь: "В Никополе повреждены сразу 2 лицея. Изуродовано админздание. А еще -12 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто, газопровод и 4 линии электропередач".

Детали: Также, по словам Лысака, в Покровской громаде снаряды агрессора побили энергетический объект.

Кроме того, утром российская армия снова обстреляла Никополь. Информация о последствиях обстрелов уточняется.