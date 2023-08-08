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Оккупанты убили одного человека и ранили 13 на Херсонщине за сутки

Ирина БалачукВторник, 8 августа 2023, 08:14
Оккупанты убили одного человека и ранили 13 на Херсонщине за сутки
Поврежденный россиянами дом в Херсоне. Скриншот из видео Прокудина

Один человек погиб и еще по меньшей мере 13 получили ранения в результате российских обстрелов Херсонской области 7 августа.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Из-за российской агрессии 1 человек погиб, 13 − получили ранения".

Детали: За минувшие сутки россияне совершили 68 обстрелов, выпустив 342 снаряда из минометов, артиллерии, танков и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 18 снарядов.

Российские оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области и в здание "Пункта несокрушимости" в Херсоне.

Темы: Херсонская областьвойнажертвы
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