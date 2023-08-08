Полиция и ГСЧС показали спасательную операцию в Покровске

Полицейские и спасатели показали спасательную операцию на месте попадания российских ракет в Покровске.

Источник: Нацполиция, ГСЧС

Детали: Полиция сообщает, что сейчас на месте трагедии работают взрывотехники, следователи, криминалисты, оперативники, парамедики. Полицейские принимают заявления, фиксируют разрушения, помогают пострадавшим и их родным.

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От ГСЧС - 46 человек и 12 единиц техники, в том числе сводный отряд спасателей. С места происшествия вывезено 63 тонны строительного мусора.

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