Полиция и ГСЧС показали спасательную операцию в Покровске
Вторник, 8 августа 2023, 13:38
Полицейские и спасатели показали спасательную операцию на месте попадания российских ракет в Покровске.
Источник: Нацполиция, ГСЧС
Детали: Полиция сообщает, что сейчас на месте трагедии работают взрывотехники, следователи, криминалисты, оперативники, парамедики. Полицейские принимают заявления, фиксируют разрушения, помогают пострадавшим и их родным.
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От ГСЧС - 46 человек и 12 единиц техники, в том числе сводный отряд спасателей. С места происшествия вывезено 63 тонны строительного мусора.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Вечером российские войска нанесли ракетный удар по центру города Покровск Донецкой области.
- В результате удара по жилым домам погибли 7 человек, еще 88 получили ранения.
- Первый удар россияне нанесли по гражданским, второй - по службам, которые приехали на место.